La marca de belleza Almay celebra una nueva era. Este mes, presentó sus novedades en el restaurante Blanco Castelar en Polanco, Ciudad de México, durante una experiencia llamada Clean Beauty Lab, donde especialistas en dermatología explicaron la ciencia detrás de sus lanzamientos (o reformulaciones) más destacados.

La modelo Miranda Kerr es embajadora de la marca desde abril. Foto: Especial

Bajo el concepto de ‘clean makeup + skincare’, hicieron énfasis en que los productos están pensados en cuidar la piel sensible. Informaron que sus fórmulas son suaves para la piel, emplean ingredientes seguros (no tóxicos) y 70% de ellos es de origen vegetal —con la meta de alcanzar 100% en el año 2030—, además, son libres de crueldad animal.

¿Qué conocimos en De Última? Su base para piel con acné, su sérum hidratante para labios y un par de productos para desmaquillar y limpiar la piel. A continuación te contamos los detalles.

Clear Complexion: maquillaje para pieles mixta, grasa y con acné

La nueva línea de maquillaje con tratamiento para pieles mixta, grasa o con tendencia acneica es Clear Complexion. Ofrece dos productos: la base de maquillaje y el corrector. Sus ingredientes principales son ácido salicílico (1%), prebióticos, aloe vera (sábila) y vitamina E.

El ácido salicílico es la estrella en cosmética para tratar el acné e imperfecciones de la piel. La dermatóloga Darene Agraz explicó que es antiseborreico y ayuda en casos de brotes. Señaló que esta línea tiene como ventaja que suma la sábila, para hidratar y calmar la piel, y prebióticos, “que ayudan a mantener el microbioma de la piel, para que no se afecte la barrera cutánea”.

Foto: Especial

La especialista, quien tiene la piel mixta (grasa en la zona T) dijo que usó la base durante 2 meses y le ha gustado bastante, porque le ayudó a prevenir brotes que aparecen en sus ciclos y además, no irrita, añadió que ella tiene tendencia a rosácea y ha estado controlada. En De Última la hemos probado un par de semanas en piel grasa y percibimos un buen control de oleosidad sin resecar o ‘acartonar’. Agraz no lo recomienda a personas con piel seca.

La base de maquillaje Clear Complexion viene en siete tonos; en este aspecto lo único que tenemos que advertir es que el tono puede ser ligeramente más claro de lo que se ve en el envase.

Por otra parte, el concealer Clear Complexion disimula imperfecciones, brotes y rojeces, mientras actúa para tratarlos y unificar el tono. La doctora Darene Agraz aclaró que este producto sí se puede usar en la zona de las ojeras.

Gleam Big Lip Serum: para labios hidratados

El Dr. José Carlos Arana comenzó recordando que los labios son de las primeras zonas que envejecen en el rostro, además, tienen poca cantidad de glándulas sebáceas y, por eso, requerimos la hidratación externa constantemente, a diferencia de otras zonas del cuerpo.

El Gleam Big Lip Serum tiene como ingrediente principal el escualeno, el cual es de origen vegetal; el experto detalló que este se puede obteber de la caña de azúcar y del olivo. Al contar en su formulación con este componente y al no tener aroma añadido, lo considera una muy buena opción para pieles sensibles, atópicas y con dermatitis. Agregó que el escualeno se va a integrar a los lípidos de nuestra piel, lo cual favorece la hidratación y evita la pérdida de agua.

Asimismo, nos explicó que el calor puede hacer que se evapore la hidratación y, por eso, su recomendación es usar productos que sean hidratantes en estos días calurosos. En el caso de los labios, lo que sucede es que “se van a resecar constantemente y esto hace que sean más propensos al envejecimiento: se van a marcar más las arrugas y se van a hacer más delgados, entonces mantener la hidratación es clave”.

Sobre la aplicación del nuevo sérum de Almay aconseja:

Si quieres labial mate, primero hidrata, espera un poco y, luego, te pones el labial mate.

Si quieres el efecto brillante, te puedes poner el labial y luego el sérum; aconseja retocarlo en el día para mantener la hidratación.

Este Gleam Big Lip Serum está disponible en 8 tonos (del 100 al 400 son translúcidos; del 500 al 800 el color tiene un poquito más de intensidad). Con el uso constante, los labios se pueden ver con más volumen y sentir más suaves.

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Desmaquillantes suaves que protegen la piel

Durante el evento, la marca también presentó dos productos para la limpieza facial, un paso muy importante para lograr una piel radiante:

Foam Away Makeup Remover. Un producto en espuma que limpia con suavidad, remueve impurezas, maquillaje y protector solar. Según estudios de la marca, también ayuda a minimizar los poros. En el evento destacaron que contiene derivados del coco y salvia roja, que ayudan a reponer antioxidantes. El doctor Jorge Paredes aconsejó que incluso si no te maquillas debes limpiar tu rostro al final del día, porque estamos expuestos a la contaminación y otros factores externos. Su fórmula es hipoalergénica.

Foto: Especial

Longwear & Waterproof Eye Makeup Remover Pads. Estes es ya un producto conocido, pero viene con “nuevo look”. “Otro producto que es una joya son estos pads, ya están listos para usarse y son ideales para personas como yo que no nos gustan las rutinas de skincare con diez pasos”, expresó refiriéndose a la practicidad. Remueven el maquillaje de ojos de larga duración de una manera gentil, son hipoalergénicos y sin fragancia. Los pads desmaquillantes son 100% biodegradables y están hechos para piel sensible. Paredes aseguró que, como es su caso, pueden ser usados por personas que usan lentes de contacto.

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