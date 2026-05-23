Un corte de cabello tiene el poder de brindarte una nueva apariencia y, por lo mismo, debes aprovechar para hacerte uno cuando cruzas una nueva década.

A medida que vas ganando una imagen madura, hay ciertos estilos que pueden darle a tu look un toque rejuvenecido. Si quieres saber cuáles son, en De Última presentamos 5 ideas.

¿Cuáles son los cortes de cabello que rejuvenecen después de los 50?

1. Corte en capas ligeras

Si tu cabello favorito es el largo, esta opción es para ti.

El pelo en capas aporta volumen y movimiento; sin embargo, deben ser ligeras para no añadir peso. Este pequeño detalle ayuda a proyectar un look con vitalidad.

Además, es una buena opción para lucir la textura natural del pelo, sin intervención de planchas o secadoras que lo pueden maltratar y eliminan su brillo natural.

Corte en capas ligeras. Foto: Instagram @elizabethstewart1

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2. Cabello con fleco cortina

Al igual que las capas, el fleco cortina rejuvenece el rostro. Es la mejor opción cuando se busca atenuar u ocultar las líneas de expresión en la frente y las “patas de gallo”.

Se complementa a la perfección con el cabello largo y beneficia mayormente a los lacios, puesto que en pelos rizados u ondulados resulta complicado de estilizar y hasta puede implicar el uso de herramientas de calor.

Cabello con fleco cortina. Foto: Instagram @elizabethstewart1

3. Corte pixie en capas

Si quieres un cambio radical para refrescar tu look, entonces esta idea de cabello pixie te va a encantar.

Los estilos sumamente cortos son los mejores para aparentar menos edad. Y es que a medida que envejecemos el pelo se cae naturalmente, pero una manera de disimularlo es restando volumen con capas.

Además, es un corte que añade longitud y resta densidad en los laterales, lo que visualmente levanta los ojos, las cejas y los pómulos, símbolos de juventud.

Corte pixie en capas. Foto: Instagram @jamieleecurtis

4. Corte bob "despeinado"

Al cruzar una nueva década, debes darle una oportunidad al corte bob "despeinado" no sólo por su apariencia elegante, sino también por la facilidad de estilizado.

Es sencillo: consiste en crear textura en las puntas del pelo sobre una base recta con ayuda de unas tijeras especiales o de una navaja, consiguiendo un efecto "messy".

Así, el cabello lucirá relajado pero sin pasar de moda.

Corte bob "despeinado". Foto: Instagram @elizabethstewart1

5. Corte pixie largo

Finalmente, este corte es una variante del pixie tradicional y mantiene características como el volumen en la parte alta de la cabeza, lo que levanta los ojos y los pómulos. Aunque su diferencia es la longitud.

Por lo general, llega arriba de la nuca y se le hacen capas para proyectar una apariencia moderna. Asimismo, ayuda a que el pelo se vea con más vitalidad, algo que suele asociarse con la juventud.

Y por si fuera poco, transmite una imagen segura, especialmente cuando el corte está adaptado a tus facciones.

Corte pixie largo. Foto: Instagram @charlizeafrica

De entre todos, elige el estilo que más te guste y con el que te sientas más bonita en tus 50.

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