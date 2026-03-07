Un corte de pelo puede rejuvenecerte, pues eliminar las puntas maltratadas, perfilar la cara y crear volumen, termina por refrescar instantáneamente tu apariencia. Si esto lo combinas con un buen tinte, el resultado será de impacto.

Para que te animes a renovar tu look y conseguir tales propósitos, en De Última te compartimos 5 ideas de estilos "anti edad".

¿Qué cortes de cabello crean un efecto anti edad?

1. Corte bob, fresco y ligero

El corte bob es un clásico y una buena opción para lucir fresca. Llega por debajo de la mandíbula y sus puntas pueden ser degrafiladas para tener un mejor movimiento y suavidad.

Y es que la suavidad en las puntas es la clave para lograr que las facciones del rostro no se marquen y conseguir un aspecto rejuvenecedor.

Para lucir más joven con el corte bob, las puntas deben degrafilarse y quedar suaves. Foto: Instagram @fullyrosebyrne

2. Corte pixie suave

Contrario a lo que se pueda pensar, el corte pixie no suma años, sino que puede proyectar una imagen más tierna. El secreto es suavizarlo para armonizar las facciones.

De acuerdo con los estilistas de Veranvior, este estilo de cabello aporta seguridad y es ideal para mujeres que desean cambios drásticos.

El corte pixie hace que luzcas segura, resalta tus rasgos y te hace lucir joven. Foto: Instagram @halleberry

3. Cabello corto con fleco cortina

El fleco cortina es otro acierto para suavizar el rostro y, para darle un plus, se recomienda acompañarlo con un corte corto en capas.

De preferencia, se peina con el partido al costado para quitar el aspecto formal. Y el fleco debe acomodarte con un cepillo moldeador para crear ligereza en el look.

El fleco cortina suaviza rasgos y logra un aspecto fresco. Foto: Instagram @penelopecruzoficial

4. Corte en capas largas

Este segundo corte en capas es perfecto por si no quieres tener tu pelo pequeño, porque incluso las melenas largas pueden restar años.

Las capas hacen que el cabello tenga un aspecto voluminoso, lo que suaviza los rasgos al llevarse la atención a otras zonas. Sólo pídelas degrafiladas y recuerda que también se deben estilizar.

El volumen de las capas distraerá los rasgos faciales, por lo que aportará juventud. Foto: Instagram @hairwithbenefits

5. Corte midi en U

El corte midi en U recibe su nombre por la forma en que terminan las puntas.

Además, el hecho de que llegue a los hombros genera una apariencia jovial, tan solo piensa en celebridades de los años 90, como Alicia Silverstone, que llevaron este estilo durante su juventud.

El corte midi en U proyecta un look jovial. Foto: Instagram @jessicachastain

El cabello tiene un papel fundamental en la forma en que proyectamos nuestra imagen, y elegir el corte adecuado puede hacer una gran diferencia, incluso ayudando a suavizar rasgos y aportar un aspecto más fresco y juvenil.

