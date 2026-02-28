Si has visto en tendencia cortes que tienen un aire retro, no es tu imaginación. Por miles de razones, estos estilos en particular fueron los favoritos de nuestras mamás y abuelas, y es momento de que tú los luzcas.

Es un hecho: lo años 90 no se quedan atrás, regresan con más fuerza tanto en la moda como en el estilismo personal. Y aquí te damos 5 ideas para sumar en tu pelo.

¿Qué cortes de cabello de los 90 vuelven a ser tendencia?

1. Corte Long bob

A este corte también se le conoce como Lob, y su nombre es un juego de palabras entre Long bob. A simple vista lo puedes identificar, pues es un variante del clásico y elegante Bob.

En 1990, este corte realzaba la naturalidad de las celebridades, y hasta la fecha sigue cumpliendo ese mismo propósito.

Lo especial del Lob es que su largo puede cambiar; originalmente llega a la mandíbula, pero también se puede dejar un par de centímetros más abajo, sin pasarse de los hombros.

Y ahora sí: la reinvención del Long bob son las capas, que ahora le dan más volumen al cabello y les permite adaptarse a cualquier tipo de rostro.

El Long bob con capas da más volumen al cabello y se adapta a cualquier tipo de rostro. Foto: Instagram @selenagomez

2. Corte capas largas

Este segundo corte se caracteriza por sus capas largas y pronunciadas, que logran resaltar las facciones, acompañadas de un degrafilado en las puntas.

En los 90, antes de ser nombrado de esa manera, se le apodaba el corte de "Jennifer Aniston" y fue creado por la estilista de la actriz Chris McMillan y que la ayudó a construir su imagen característica en "Friends".

Una de sus ventajas es que aporta volumen en la parte superior de la cabeza, pero eso es opcional porque lo puedes peinar con rulos para darle un aspecto profesional o dejarlo al natural.

El corte en capas largas resaltan las facciones. Foto: Instagram @haileybeber

3. Corte shag

El corte shag es otra variante del shaggy; pero ambos se crean con capas de varios largos para generar textura y volumen. Aunque específicamente se recomienda para cabellos ondulados o rizados.

En los 90, este corte se portaba con despreocupación y, de hecho, entre más despeinado era mejor. Todo con la finalidad de realzar la belleza natural del pelo.

El corte shag brinda textura a los cabellos ondulados y rizados. Foto: Instagram @zendaya

4. Cabello recto y lacio

El cabello recto fue otro corte que se popularizó en la década de los noventa, sobre todo gracias a celebridades como Lucero.

Pero no era un largo cualquiera, sino que debía portarse por debajo del busto, con un planchado uniforme y con las puntas completamente rectas. Su objetivo era aportar un look etéreo y de bajo mantenimiento.

El corte recto se caracteriza por llegar debajo del busto. Foto: Instagram @nina

5. Corte con fleco cortina

El fleco cortina se volvió un símbolo en los 90, junto con el corte de cabello en capas degrafiladas, por su movimiento ligero y estética sumamente femenina.

Recibe este nombre por dividirse en dos mitades, cuya caída se va haciendo mas corta conforme se acerca a la frente y más larga en los bordes de la cara.

El fleco cortina recibe este nombre por dividirse en dos partes. Foto: Instagram @jennierubyjane

