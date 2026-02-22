A partir de cierta edad, como mujeres optamos por teñir nuestro cabello para lucir más jóvenes o para cubrir las canas. Cualquier tinte es una buena opción si lo lucimos con confianza, pero los expertos recomiendan alejarnos de algunos colores.

Y es que, dependiendo del subtono o los matices, hay tonalidades que pueden hacernos ver apagadas. Por eso, si ya estás en los 50 te decimos cuáles sí y cuáles no pedirle a tu estilista.

¿Qué tonos de cabello favorecen a las mujeres de 50 años?

Tinte castaño avellana

El tono chestnut Brown es una variación que combina el café con el rojo, lo que da como resultado una apariencia luminosa en el cabello y en la piel.

Los expertos de Garnier señalan que este color es atemporal, y altamente favorecedor para proyectar una imagen elegante.

Tinte castaño avellana. Foto: Unsplash

Tinte rubio cobrizo

El rubio cobrizo es otra opción infalible si quieres salir de los colores clásicos. Especialmente, favorece a las mujeres de 50 años porque mantiene un subtono cálido y metálico, haciendo lucir saludable a la melena.

El blog de L’Oreal destaca que, cuando naturalmente el pelo empieza a volverse gris o blanco, dicho tinte se funde de manera más armoniosa con las canas, haciendo que el crecimiento sea menos evidente y requiera retoques constantes.

Tinte rubio cobrizo. Foto: Unsplash

Tinte moreno fundido

También conocido como "molten brunett" se trata de un castaño ni tan claro ni tan oscuro; en las mujeres maduras, las tonalidades demasiado profundas pueden apagar la luminosidad del rostro, pero este tinte se funde suavemente.

Además, su mezcla de tonos crea profundidad y ello hace que el pelo se vea más abundante, un acierto cuando se ha perdido densidad con el paso del tiempo.

Tinte moreno fundido. Foto: Unsplash

Tinte purply burgundy

En el tinte purply burgundy o borgoña morado aporta personalidad y sofisticación; puede rejuvenecer e iluminar el rostro, además de cubrir bien las canas.

Sin embargo, requiere más mantenimiento porque los tonos rojizos se desvanecen con mayor rapidez. Es ideal si buscas un look elegante con un toque moderno y atrevido.

Tinte purply burgundy. Foto: Unsplash

Tinte cobre o rojo suave

Finalmente, tonos como cobre rico o rojizos suaves (no demasiado brillantes) aportan energía y calidez.

Pero sobre todo, añade calidez y radiancia a la piel, lo que puede iluminar un rostro que con la edad tiende a verse apagado, dando una sensación de frescura y vitalidad.

Tinte cobre o rojizo suave. Foto: Pexels

A partir de los 50, el cabello puede cambiar textura y algunos tonos de piel pueden verse más apagados, por lo que elegir colores con calidez, dimensión y reflejos favorecedores puede hacer una gran diferencia en la apariencia general.

