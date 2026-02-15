El cabello es parte importante de nuestro estilo. Un peinado, un corte o un tinte nuevo pueden transformar por completo la manera en que nos auto-percibimos.

Al cambiar su apariencia con éxito, nos sentimos con mayor confianza y seguridad; pero si no resulta como se planeaba, es motivo suficiente para que detestemos su apariencia, sobre todo si presentamos problemas como la caída frecuente.

De acuerdo con la National Library of Medicine, la alopecia afecta al 50% de hombres mayores de 50 años y en un 45% a mujeres dentro de la misma edad. Pero un producto que promete ser la solución es el minoxidil.

Las mujeres posmenopáusicas son más propensas a sufrir alopecia. Foto: Unsplash

¿Qué es el minoxidil y para qué se utiliza?

El minoxidil es un producto que se aplica en el cuero cabelludo para combatir la pérdida de cabello o para disminuirla. Sin embargo, los expertos de Medline Plus advierten que no cura la calvicie, pues al suspender su uso el pelo se vuelve a caer.

Por eso, la primera recomendación para combatir este problema es asistir con un experto, quien debe encontrar la causa y otorgar un tratamiento más adaptado a las necesidades de cada paciente.

En algunos casos, este producto se podría recomendar. Y es que su fórmula ayuda a que crezcan nuevos cabellos en los folículos capilares, y al mismo tiempo los fortalece.

Por lo general, se vende en distintos porcentajes de concentración. Las cantidades más utilizadas son 2%, 5%, 10% y 15%, que simplemente disimulan la caída y que podrían ser seguros para la mayoría de personas.

En el caso de las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran en etapa posmenopáusica, las concentraciones bajas son las más recomendadas por los expertos.

Las concentraciones bajas de minoxidil son las más seguras para la mayoría de personas. Foto: Unsplash

Consideraciones para el uso de minoxidil

Dado que el minoxidil mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, produce más oxígeno y favorece la absorción de nutrientes en los folículos capilares, lo que estimula el crecimiento. A esta fase se le conoce como anágenea.

Otro beneficio es que repara los folículos debilitados y provoca, nuevamente, su salida.

Bajo supervisión médica, para utilizar este producto se deben seguir instrucciones del envase y no aplicar una cantidad mayor de la indicada con el objetivo de tener “mejores resultados”.

Además, es importante mencionar que el cabello no crecerá ni más rápido ni en mayor cantidad. Los resultados se verán de manera progresiva, pues recuerda que no hay productos milagrosos.

Ahora bien, sobre los efectos secundarios, los expertos ponen énfasis en los siguientes:

Si excede la aplicación, el minoxidil puede ocasionar un crecimiento de pelo en zonas no deseadas. Por lo que es importante aplicarlo en las cantidades adecuadas.

puede ocasionar un crecimiento de pelo en zonas no deseadas. Por lo que es importante aplicarlo en las cantidades adecuadas. En caso de piel sensible, es obligatoria la supervisión de un experto porque podría ocasionar comezón, irritación, ardor o descamación.

El minoxidil no se recomienda en pieles sensibles. Foto: Unsplash

