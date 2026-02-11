Cortarse el cabello es una decisión difícil de tomar. Aunque con longitud se puede peinar fácilmente, en su tamaño midi ofrece ventajas como la comodidad, menos tiempo frente al espejo y hasta un ahorro de productos.

A esa altura, el pelo gana volumen y también realza o disimula ciertas zonas, tal es el caso de la papada. Por eso, hoy te presentamos 5 estilos para sumarlos a tu look.

Leer también Cómo evitar que las canas se pongan amarillas

¿Qué cortes de cabello midi disimulan la papada?

Corte bob en capas degradas

A este corte también se le conoce como shaggy bob; consiste en capas desfiladas, es decir, de diferentes longitudes que se desvanecen con una navaja para el pelo. Dicha estructura le da movimiento, por lo que el cabello se siente más ligero.

Los estilistas de Miriam Salón afirman que este estilo suaviza los rasgos faciales, por lo que es apto para todos los rostros y texturas.

Las capas de diferentes longitudes con movimiento, ligero y relajado ocultan la papada. Foto: Instagram @Selenagomez

Corte en cascada

A este segundo corte se le conoce como escalonado porque, con ayuda de las tijeras, se crea en el pelo un efecto de cascada, mismo que también se aprecia a los lados. Aunque no brinda volumen en lacios.

En cambio, en cabello rizado u ondulado, genera un volumen natural y define los rizos u ondas.

Su principal ventaja es que la apariencia voluminosa en la parte alta de la cabeza esconde la papada.

En este corte, el volumen en la parte alta de la cabeza disfraza la papada. Foto: Unsplash

Corte bob despuntado

Otro corte bob en la lista que, a diferencia del shaggy, no tiene capas. En su lugar, se trata de darle una apariencia recta, mientras que la atención recae en las puntas que terminan en la mandíbula, y eso oculta la papada.

Con esta estructura, el pelo gana una apariencia fresca y con un volumen no tan pronunciado.

Los estilistas de L’Oréal París señalan que el bob despuntado favorece a los rostros ovalados, largos y redondos.

El corte bob despuntado termina en la mandíbula y por eso disimula la papada. Foto: Instagram @dimitrishair

Corte mullet sutil

No le temas al mullet; algunas personas lo rechazan porque tiene un volumen y capas pronunciadas.

Si bien no en todos los mullets se deben de rapar los laterales de la cabeza, esta es una característica que puede afinar el rostro, levantar los pómulos y ocultar la papada. También puedes agregarle un fleco.

Las capas del mullet sutil disimulan papada. Foto: Instagram @mileycyrus

Corte bob clásico con fleco

Finalmente, si te gusta lo clásico, el bob clásico con fleco es para ti. Se ha popularizado porque da volumen, frescura y comodidad, sobre todo al ser de tamaño midi.

De igual manera, es apto para todo tipo de rostros y texturas; pero sí debes tomar en cuenta que el volumen siempre va a lucir diferente en lacios, ondulados y rizados.

Los expertos recomiendan acompañarlo con un fleco mariposa, lo que agrega volumen en la parte superior de la cabeza y hace pequeña la zona del mentón y la papada.

Un corte bob acompañado de un fleco mariposa le da al rostro un aspecto chico. Foto: Instagram @Selenagomez

Leer también Lencería elegante para celebrar San Valentín

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters