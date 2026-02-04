No todo está en el contour. A veces, el efecto de estilizar el rostro se puede conseguir en el corte de cabello. La forma en la que cae el pelo, el volumen estratégico y la manera en que enmarca la cara pueden estilizar facciones, alargar visualmente la cara y suavizar rasgos sin necesidad de una gota de maquillaje.

La clave está en elegir cortes que trabajen con las proporciones del rostro, no en contra de ellas.

Capas largas: el truco más favorecedor

Las capas largas y bien degradadas crean líneas verticales que estilizan el rostro. Evitan el efecto bloque y ayudan a que la cara se vea más alargada, especialmente en rostros redondos u ovalados.

Así se lleva el cabello cuando quieres afinar el rostro desde la raíz. Foto: Instagram: @cristianreystyle

Lob asimétrico: estructura sin rigidez

El long bob, ligeramente más largo al frente, genera un efecto óptico que afina la mandíbula y define el contorno facial. Es uno de los cortes más recomendados para quienes buscan verse más estilizadas sin perder versatilidad.

La forma correcta del cabello también es una herramienta de belleza. Foto: Instagram: @cristianreystyle, @dualipa

Leer también: 6 tintes que se ven bien aunque crezca la raíz

Fleco cortina: enmarca y suaviza

El fleco abierto al centro enmarca el rostro sin cerrarlo. Ayuda a disimular mejillas prominentes y crea equilibrio visual, además de aportar un aire fresco y natural.

Capas, flecos y longitudes que transforman el rostro de forma natural. Foto: Instagram @jennaortega, @allthingshairmex

Shag moderno: volumen bien colocado

A diferencia del shag clásico, la versión actual controla el volumen en la parte superior y lo distribuye en capas suaves, afinando el rostro y resaltando pómulos sin endurecer las facciones.

Cortes que equilibran proporciones y suavizan facciones al instante. Foto: @toniandguyitalia

Pixie largo: minimalismo estratégico

Cuando es más largo en la parte superior y corto a los lados, el pixie estiliza el cuello y alarga visualmente el rostro. Es un corte poderoso que define sin necesidad de maquillaje.

Elegir el corte de cabello correcto puede cambiar por completo cómo se perciben las facciones. Más allá de tendencias, un buen diseño de cabello es una herramienta de belleza que trabaja incluso cuando vas al natural.

Leer también: 5 colores de cabello ideales si ya no quieres cubrir canas cada mes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters