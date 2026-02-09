San Valentín es la excusa perfecta para reconectar con una versión más íntima, segura y sofisticada de nosotras mismas. Este año, la lencería se mueve entre el romanticismo clásico, el encaje protagonista y siluetas que celebran el cuerpo sin exageraciones. Más que piezas pensadas solo para una fecha, estas propuestas apuestan por diseño, textura y una sensualidad elegante que se disfruta desde adentro.

Desde conjuntos estructurados hasta transparencias delicadas, estas son algunas de las opciones más atractivas para celebrar el 14 de febrero con estilo.

Etam: encaje rojo con espíritu romántico

Etam abre la selección con un conjunto en rojo intenso que combina encaje con motivo de corazones con un diseño estructurado y femenino. El bra con varilla, estilo balconette, define el busto con sutileza, mientras que la braga a juego incorpora detalles de encaje geométrico y tirantes ajustables que aportan un aire sensual sin perder elegancia. Es una propuesta que equilibra lo clásico del rojo con una estética moderna, ideal para quienes buscan una lencería romántica pero poderosa.

Precio: $699.00

Encaje rojo, ligueros y transparencias que celebran la sensualidad clásica. Etam reinterpreta el rojo pasión con un diseño delicado y favorecedor. Foto: Etam

Victoria’s Secret: transparencias y dramatismo elegante

Victoria’s Secret eleva el concepto de lencería de San Valentín con una propuesta que mezcla encaje floral, transparencias y una silueta envolvente. El conjunto se complementa con una bata de encaje rojo que añade movimiento y dramatismo al look, creando una pieza pensada no solo para usarse, sino para sentirse. La delicadeza del tejido contrasta con la intensidad del color, logrando un resultado sofisticado y muy sensual.

Precio: $3,499.00

Romántico y atrevido a la vez. Un conjunto de encaje rojo acompañado de bata ligera que eleva la lencería a un gesto de lujo absoluto. Foto: Victoria's Secret

Corsé Lencería: delicadeza en rosa empolvado

En un tono rosa suave, Corsé Lencería presenta un conjunto que apuesta por la feminidad clásica. El bra con encaje delicado y la braga de corte limpio se adornan con pequeños moños que refuerzan su estética romántica. Es una opción ligera, delicada y atemporal, perfecta para quienes prefieren una sensualidad sutil y elegante, lejos de lo excesivo.

Precio: $449.00

Rosa suave, silueta vintage y detalles femeninos. Una propuesta que apuesta por la delicadeza y el encanto romántico sin excesos. Foto: Instagram @corse.mx

Ilusión: estructura y sensualidad contemporánea

Ilusión cierra nuestra selección con un bustier en tono vino que combina encaje floral y microfibra lisa. Su diseño strapless estiliza el torso y ofrece una silueta definida, ideal para llevarse tanto como lencería como debajo de prendas exteriores. Acompañado de una tanga a juego, este conjunto representa una sensualidad moderna, cómoda y versátil.

Precio: $304.00

Elegancia funcional. Un bustier en tono vino con encaje sutil que combina comodidad, soporte y sensualidad contemporánea. Foto: Ilusión

Porque San Valentín también es una excusa para consentirse, estas piezas demuestran que la lencería puede ser delicada, sensual y sofisticada al mismo tiempo.

