Las uñas de las manos se enfrentan a varios productos que pueden ser agresivos para ellas, como el barniz, la acetona o los acrílicos que se aplican cuando se quiere probar un largo o diseño distinto

Poco se habla de la parte que mantiene a las uñas protegidas y sanas: la cutícula, parte de la uña que se ubica en la base y, de acuerdo con dermatólogos, su nombre correcto es pliegue ungueal.

Los dermatólogos de Isdin dan a conocer que su funcionalidad es proteger el nacimiento de la uña, cuidarla de bacterias y también evitar la humedad. Si quieres enterarte sobre sus cuidados continúa leyendo.

La cutícula es piel que está en la base de la uña y su funcionalidad es proteger el nacimiento y cuidarla de bacterias. Foto: Pixabay

¿Cómo debes cuidar las cutículas de tus uñas?

Tener una cutícula dañada es tener una uña expuesta a gérmenes que podrían causar problemas. Debido a que sirve como una barrera de protección es importante que no se corte, si en algún momento has cortado tus cutículas o lo haces con frecuencia cuando te consientes con una manicura, deja de hacerlo.

Al cortar la cutícula, expones a la uña a microbios y también daña su crecimiento, la forma y su resistencia. Mejor intenta estos métodos de cuidado:

Hidrata las cutículas

Visualmente, tus uñas y cutículas tendrán una apariencia saludable, se verán sanas y brillosas. Aplicar aceites naturales, como el de almendras o de oliva, o cremas de mano en el pliegue ungueal le regresará la hidratación que pudo haber perdido. En el mercado existen productos específicos para este tipo de necesidades.

El beneficio de hidratación no solo es físico, también la cutícula será flexible y esto evitará que se rompa, al igual que las uñas.

Leer también: Diseños de uñas elegantes para lucir en 2026

Evita cortar las cutículas

En la manicura, puesto o retoque de uñas es común que se empuje, levante y luego se corte la cutícula, evita esto. Expertos explican que si las cortas puedes exponer la salud de las uñas, como la aparición de hongos, irritación o debilitamiento. Sin embargo, si es necesario cortarla, es mejor dejarlo en manos de especialistas.

No expongas la cutícula a productos dañinos

Si no tienes el hábito de hidratarlas, se secarán y romperán, por lo mismo, no las expongas a productos que incentiven la resequedad. Hay que dejarlas respirar, con las uñas acrílicas algunos manicuristas recomiendan aplicarlas cada tres semanas, al igual que la manicura.

Actividades comunes como lavarse las manos o lavar los trastes, pueden ser factores de maltrato a las cutículas si después no te aplicas suficiente crema o si no utilizas guantes para lavar los trastes.

Hidrata la cutícula con frecuencia para que tus uñas se vean brillosas, sanas y fuertes. Foto: Pixabay

Leer también: Cuáles son los riesgos de usar tinte de cabello frecuentemente

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters