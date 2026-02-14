Una de las prácticas comunes en el mundo de la belleza es pintarse el cabello. Para no perder su color original o la intensidad, se opta por retocarlo constantemente, pero esto puede ocasionar daños imposibles de reparar.

Y es que, durante el proceso, tu pelo atraviesa por varios procesos químicos, que van desde la apertura de la cutícula, la eliminación del pigmento natural y e depósito del nuevo tono.

A largo plazo, todas esas facetas modifican la estructura del cabello, y hasta puede incrementar el riesgo de enfermedades como el cáncer.

Los tintes pueden contener ingredientes cancerígenos. Foto: Unsplash

Leer también Deja de hacer esto si quieres que tu tinte dure más de un mes

¿Cuáles son los riesgos de usar tinte de cabello frecuentemente?

Un artículo de la American Cancer Society advierte que, diversas investigaciones, han encontrado que los tintes de cabello pueden contener ingredientes que elevan el riesgo de desarrollar cáncer.

Entre los grupos de personas más vulnerables se encuentran aquellas que están expuestas constantemente a los químicos de tales productos, por ejemplo las y los estilistas, quienes inhalan los compuestos dañinos durante la aplicación.

"Cuando las personas se tiñen o hacen teñir el cabello, algunos químicos presentes en los tintes pueden absorberse en pequeñas cantidades a través de la piel o inhalarse a través de los vapores presentes en el aire", señalan.

Pese a que existen diversas composiciones químicas en los tintes, hay tres principales categorías, y los más agresivos son los permanentes:

Tinte temporal: es el más amigable para el cuero cabelludo, ya que cubre la superficie pero el producto no penetra el tallo. Su color dura de 1 a 2 lavadas.

Tinte semipermanente: este tinte no es tan amigable con el cabello, pero tampoco lo daña gravemente. A comparación de los tintes temporales, sí penetra en el tallo y el color puede durar de 5 a 10 lavadas.

Tinte permanente: Como lo mencionamos anteriormente, es el más agresivo con el cuero cabelludo porque no solo absorbe los ingredientes hasta el tallo, sino que provoca cambios químicos duraderos.

Los estilistas son uno de los grupos más afectados debido a que están expuestos a los químicos de los tintes. Foto: Freepik

Los tintes permanentes son los más populares en el mercado, pues la potencia de sus químicos hace que el color se fije con mayor duración. Aunque esto mismo representa una desventaja en términos de salud.

¿Qué relación hay entre el tinte de cabello y el cáncer?

La American Cancer Society señala que durante muchos años se ha estudiado la posible relación entre el uso de dichos productos con el cáncer de la sangre (leucemias y linfomas), de vejiga y de mama.

Hasta la fecha, los estudios realizados en laboratorio (con animales) han demostrado que ciertas aminas aromáticas de los tintes pueden ocasionar cáncer, especialmente cuando se han administrado en grandes cantidades y por tiempos prolongados.

Aunque los investigadores han observado que parte del tinte aplicado a la piel de un animal se absorbe en el torrente sanguíneo, la organización explica que no hay suficiente evidencia de que esto tenga una relación con la aplicación cutánea.

En humanos, los estudios se han concentrado en el cáncer de vejiga, el linfoma no Hodgkin, la leucemia y el cáncer de mama. Si bien los resultados tampoco son concluyentes, el grupo más vulnerado es aquel que está en constante exposición.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS puntualiza que, si bien "la exposición laboral como peluquero o barbero es probablemente carcinógena para los humanos", el uso personal y moderado de los tintes no es "clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los humanos".

Lo que sí es un hecho, es que ciertos ingredientes de los tintes pueden provocar alergias, irritación, caída del cabello y provocar su fragilidad. Incluso, por recomendación médica, las mujeres embarazadas no deben utilizarlos.

Abusar del tinte puede presentar pérdida de cabello o alergias graves. Foto: Unsplash

Pese a este panorama, la American Cancer Society enfatiza que, en la actualidad, "no está claro en qué medida el uso personal de tintes para el cabello podría aumentar el riesgo de cáncer, si es que lo hace".

De cualquier modo, se recomienda limitar su uso y, en la medida de lo posible, optar por productos que tengan ingredientes menos perjudiciales a la hora de teñir el cabello, como los pigmentos vegetales.

Leer también Cómo identificar un perfume pirata

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/