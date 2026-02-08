Si te quieres comprar un perfume y tienes miedo de que sea pirata, hay diferentes señales físicas y aromáticas que te pueden ayudar a reconocerlo. Y más vale que las tengas presentes antes de pagar.

Este tipo de perfumes no ofrecen los mismos que uno real, por lo que examinarlo a detalle ayuda a que no tires tu dinero a la basura.

Revisa muy bien la caja y el frasco del perfume para comprobar si es original. Foto: Pixabay

¿Cómo saber si un perfume es original o pirata?

Revisa la caja del perfume

A veces somos muy distraídas y no notamos los detalles de los productos que adquirimos lucen diferentes a los originales, sobre todo cuando los compramos en portales de Internet, en mercados o locales.

Por lo anterior, los expertos de Perfume’s Club sugieren revisar muy bien aspectos como las tipografías, la definición de los logos, las etiquetas, los códigos de barras y detalles en el tipo de material.

Checa la botella del perfume

Después de revisar la caja, tienes que hacer lo mismo con la botella del perfume.

Los envases piratas pueden contener grabados deformes, las piezas metálicas suelen estar abolladas o simplemente están cubiertas con una capa dorada o plateada para hacer que luzcan reales.

Compara aromas

Si el perfume que vas a comprar es tu favorito, entonces ya conoces el aroma y te será fácil reconocer si fue rebajado con alcohol o tiene otro tipo de notas. Pero si no lo has olfateado, pide una muestra en alguna tienda autorizada.

Otro consejo de la marca española Perfumenvio es medir la durabilidad de la fragancia en tu piel. Si se adapta extraño, te causa reacciones o se desvanece al instante, es probable que sea falso.

Generalmente, en las imitaciones el color del líquido es muy vibrante. A diferencia de los productos originales, donde se perciben tonalidades más claras o ámbar, dependiendo de las notas que contenga.

Los perfumes falsos suelen oler más a alcohol. Foto: Unsplash

Revisa el código de barras

Como lo mencionamos anteriormente, el código de barras es otro elemento visual que puede ayudarte a identificar un perfume falso. Asegúrate de que este gráfico muestre el número de lote y el número de trazabilidad.

Al respecto, Perfume’s Club señala que el número de lote de la caja y del frasco debe de coincidir. De lo contrario se trata de un producto pirata.

Verifica la lista de ingredientes

Si a pesar de todo te quedan dudas, busca en Internet los ingredientes que debe contener el perfume que vas a comprar o ya compraste, y compáralos con los de la caja.

Si no coinciden, no compres el perfume o, en su caso, si tienes la oportunidad regrésalo.

Razona el precio

Y aunque todos buscamos el mejor precio, los perfumes demasiado baratos tampoco son una buena señal. Por lo que los expertos recomiendan siempre comprar en tiendas autorizadas y de confianza.

Un perfume demasiado barato puede ser pirata. Foto: Unsplash

Ahora que ya sabes cómo identificar un perfume pirata de uno original, no olvides aplicar los consejos que hoy te hemos compartido en tu próxima compra.

