Durante años, el skincare estuvo dominado por rutinas interminables y promesas inmediatas. Hoy, el enfoque es distinto. El cuidado de la piel se ha vuelto más consciente, más informado y, sobre todo, más honesto con lo que realmente necesita el rostro para mantenerse sano a largo plazo.

En 2026, la conversación ya no gira en torno a cuántos pasos tiene una rutina, sino a qué ingredientes la conforman y cómo interactúan con la piel. Factores como la contaminación, el estrés diario y la exposición constante a agresores externos han hecho evidente que proteger la barrera cutánea es tan importante como hidratar o tratar.

Bajo este nuevo panorama, los expertos Mario Badescu consideran que el skincare efectivo no es complicado, es consistente, y se construye a partir de fórmulas bien pensadas, respaldadas por activos que respetan la fisiología natural de la piel.

Menos pasos, mejores activos. Foto: Cortesía de Mario Badescu

Adoptar una rutina simple —basada en limpiar, hidratar y fortalecer la barrera cutánea— permite que la piel se mantenga funcional, equilibrada y resistente. Una piel sana no solo se ve mejor: responde mejor al paso del tiempo y a las agresiones externas.

El verdadero cambio ocurre cuando el skincare deja de ser un impulso estético y se convierte en un hábito consciente, sostenido y alineado con las necesidades reales de la piel.

Ingredientes que marcan la diferencia en 2026

En este nuevo enfoque del cuidado facial, algunos activos han comenzado a destacar por su eficacia comprobada y su versatilidad en todo tipo de pieles.

Ácido hipocloroso

Reconocido por sus propiedades calmantes y purificantes, el ácido hipocloroso ayuda a reducir la irritación, fortalecer la barrera cutánea y mantener el equilibrio natural de la piel. Es especialmente valorado en pieles sensibles, reactivas o expuestas al estrés ambiental diario.

Péptidos

Estos activos se han convertido en aliados clave para mejorar la elasticidad, la firmeza y la textura de la piel. Su uso constante contribuye a una apariencia más uniforme, revitalizada e hidratada, además de apoyar la prevención de los signos visibles del envejecimiento.

La rutina de Mario Badescu

Integrar productos formulados con estos ingredientes permite construir rutinas funcionales que se adaptan al ritmo diario. Dentro de este enfoque, marcas como Mario Badescu han desarrollado fórmulas pensadas para acompañar la piel en distintas etapas y necesidades.

El Repairing Facial Spray with Hypochlorous Acid destaca por su textura ligera y uso multifuncional: limpia, calma el enrojecimiento, reduce la hinchazón y refuerza la barrera cutánea, dejando una sensación inmediata de frescura.

El producto Repairing Facial Spray contiene ácido hipocloroso. Foto: Cortesía de Mario Badescu

Por su parte, el Super Peptide Serum combina péptidos con un complejo de hialuronato de sodio para ayudar a disminuir y prevenir los signos visibles del envejecimiento, aportando hidratación profunda y suavidad.

Péptidos: el ingrediente que está cambiando la forma de cuidar la piel este 2026. Foto: Cortesía de Mario Badescu

“El inicio de un nuevo año es el momento ideal para adoptar una rutina de cuidado de la piel con fórmulas efectivas que ayuden a mantenerla hidratada, equilibrada y protegida todos los días”, comenta Jimena Sarmiento Marcial, International Sales Manager LATAM de Mario Badescu México.

Este 2026, el cuidado del rostro deja de ser un propósito pendiente para convertirse en una decisión informada, alcanzable y consciente, donde los ingredientes correctos hacen toda la diferencia.

