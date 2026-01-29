Más Información

Durante años, el skincare se movió al ritmo de ingredientes de moda y promesas inmediatas. Hoy, el foco empieza a cambiar hacia fórmulas mejor construidas, con activos que tienen una función clara dentro de la piel y que pueden sostenerse en el tiempo, al alcance en cremas y de calidad.

Es así como los se han convertido en uno de los ingredientes centrales, al integrarse en fórmulas ligeras, pensadas para acompañar rutinas constantes, con el objetivo de lograr resultados progresivos y duraderos.

Pero, ¿qué son exactamente los péptidos? La doctora Abril de María Ayala Ortiz, especialista en dermatología clínica y estética, explica que se trata de pequeñas cadenas de aminoácidos que el cuerpo produce de forma natural y que están presentes en la piel.

“Hay que imaginar que actúan como mensajeros y bloques constructores (del colágeno y elastina, básicos para una piel sana) y son precursores de proteínas, siendo muy importantes para la piel, músculos y diversas funciones biológicas que nuestro cuerpo realiza día a día”, indica.

Los péptidos estimulan la producción de colágeno y eslastina. Foto: Especial
Qué aportan los péptidos al cuidado diario

A diferencia de otros activos, los péptidos destacan por ser efectivos y bien tolerados, lo que los convierte en aliados ideales para rutinas tanto de día como de noche, incluso en pieles sensibles.

“Sus concentrados estimulan la producción de colágeno y elastina, activan a las proteínas estructurales de la piel para un efecto tensor, de este modo pueden reducir arrugas y dar mayor luminosidad a la piel”, señala Ayala Ortiz.

Asimismo, en diversos estudios dermatológicos publicados en revistas especializadas han observado que su uso tópico puede contribuir a reforzar la función barrera de la piel, apoyar la reducción de la inflamación y mejorar la textura cutánea.

Finalmente, la experta afirma que este activo puede ser usado tanto por personas jóvenes para prevención como en pieles más maduras para dar firmeza a la piel.

Si estás considerando incluir los péptidos en tu rutina de cuidado facial, aquí te presentamos algunos de los sueros que están marcando tendencia.

1. P-Tiox Wrinkle-Modulating Peptide Serum, de SkinCeuticals

Una propuesta dermatológica avanzada que combina péptidos moduladores de arrugas con otros activos que ayudan a mejorar la calidad de la piel. Está pensado para trabajar líneas de expresión marcadas y signos visibles del envejecimiento, especialmente en zonas como frente y contorno de ojos.

  • Dónde: SkinCeuticals (tienda en línea).
  • Precio: 4,699 MXN.

2. Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum

Una combinación de péptidos y retinol que trabaja sobre la firmeza y la estructura de la piel, mientras atenúa líneas de expresión y suaviza el cutis mediante la renovación celular. Una opción sólida si buscas un cuidado más completo que combine soporte estructural y acción renovadora en un mismo paso.

  • Dónde: Clinique México (tienda en línea).
  • Precio: 1,599 MXN.

3. Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum, de The Ordinary

Este sérum se distingue por combinar distintos tipos de péptidos para trabajar de forma más completa los signos visibles del envejecimiento. Su fórmula ayuda a reducir las líneas de expresión, aumentar la firmeza, además de aportar un efecto antioxidante que protege frente al estrés ambiental.

  • Dónde: Sephora.
  • Precio: 885 MXN.
Reconocidas marcas ofrecen sérums con péptidos. Foto: Especial
4. Super Peptide Serum, de Good Molecules

Minimalista, efectivo y directo al punto. Este suero apuesta por una mezcla de tripéptidos diseñada para actuar sobre la apariencia de líneas finas, opacidad y textura irregular. Su fórmula sin fragancia y de rápida absorción lo convierte en una excelente opción para pieles sensibles o para quienes prefieren rutinas sencillas, pero con activos bien seleccionados.

  • Dónde: Sally Beauty México.
  • Precio: 429 MXN.

5. Just Peptides 10% Multioxidant Serum, de Revox B77

Diseñado para quienes buscan una fórmula concentrada, pues combina péptidos al 10% con antioxidantes, que ayudan a proteger la piel mientras mejora su textura y apariencia general. Es una opción interesante para pieles expuestas a cambios de clima, contaminación o con signos de fatiga.

  • Dónde: Walmart.
  • Precio: 230 MXN.
Sérums con péptidos de Good Molecules y Revox. Foto: Especial
