Durante años, el skincare se movió al ritmo de ingredientes de moda y promesas inmediatas. Hoy, el foco empieza a cambiar hacia fórmulas mejor construidas, con activos que tienen una función clara dentro de la piel y que pueden sostenerse en el tiempo, al alcance en cremas y sérums de calidad.

Es así como los péptidos se han convertido en uno de los ingredientes centrales, al integrarse en fórmulas ligeras, pensadas para acompañar rutinas constantes, con el objetivo de lograr resultados progresivos y duraderos.

Pero, ¿qué son exactamente los péptidos? La doctora Abril de María Ayala Ortiz, especialista en dermatología clínica y estética, explica que se trata de pequeñas cadenas de aminoácidos que el cuerpo produce de forma natural y que están presentes en la piel.

“Hay que imaginar que actúan como mensajeros y bloques constructores (del colágeno y elastina, básicos para una piel sana) y son precursores de proteínas, siendo muy importantes para la piel, músculos y diversas funciones biológicas que nuestro cuerpo realiza día a día”, indica.

Los péptidos estimulan la producción de colágeno y eslastina. Foto: Especial

Qué aportan los péptidos al cuidado diario

A diferencia de otros activos, los péptidos destacan por ser efectivos y bien tolerados, lo que los convierte en aliados ideales para rutinas tanto de día como de noche, incluso en pieles sensibles.

“Sus concentrados estimulan la producción de colágeno y elastina, activan a las proteínas estructurales de la piel para un efecto tensor, de este modo pueden reducir arrugas y dar mayor luminosidad a la piel”, señala Ayala Ortiz.

Asimismo, en diversos estudios dermatológicos publicados en revistas especializadas han observado que su uso tópico puede contribuir a reforzar la función barrera de la piel, apoyar la reducción de la inflamación y mejorar la textura cutánea.

Finalmente, la experta afirma que este activo puede ser usado tanto por personas jóvenes para prevención como en pieles más maduras para dar firmeza a la piel.

Si estás considerando incluir los péptidos en tu rutina de cuidado facial, aquí te presentamos algunos de los sueros que están marcando tendencia.

1. P-Tiox Wrinkle-Modulating Peptide Serum, de SkinCeuticals

Una propuesta dermatológica avanzada que combina péptidos moduladores de arrugas con otros activos que ayudan a mejorar la calidad de la piel. Está pensado para trabajar líneas de expresión marcadas y signos visibles del envejecimiento, especialmente en zonas como frente y contorno de ojos.

Dónde: SkinCeuticals (tienda en línea).

Precio: 4,699 MXN.

2. Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum

Una combinación de péptidos y retinol que trabaja sobre la firmeza y la estructura de la piel, mientras atenúa líneas de expresión y suaviza el cutis mediante la renovación celular. Una opción sólida si buscas un cuidado más completo que combine soporte estructural y acción renovadora en un mismo paso.

Dónde: Clinique México (tienda en línea).

Precio: 1,599 MXN.

3. Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum, de The Ordinary

Este sérum se distingue por combinar distintos tipos de péptidos para trabajar de forma más completa los signos visibles del envejecimiento. Su fórmula ayuda a reducir las líneas de expresión, aumentar la firmeza, además de aportar un efecto antioxidante que protege frente al estrés ambiental.

Dónde: Sephora.

Precio: 885 MXN.

Reconocidas marcas ofrecen sérums con péptidos. Foto: Especial

4. Super Peptide Serum, de Good Molecules

Minimalista, efectivo y directo al punto. Este suero apuesta por una mezcla de tripéptidos diseñada para actuar sobre la apariencia de líneas finas, opacidad y textura irregular. Su fórmula sin fragancia y de rápida absorción lo convierte en una excelente opción para pieles sensibles o para quienes prefieren rutinas sencillas, pero con activos bien seleccionados.

Dónde: Sally Beauty México.

Precio: 429 MXN.

5. Just Peptides 10% Multioxidant Serum, de Revox B77

Diseñado para quienes buscan una fórmula concentrada, pues combina péptidos al 10% con antioxidantes, que ayudan a proteger la piel mientras mejora su textura y apariencia general. Es una opción interesante para pieles expuestas a cambios de clima, contaminación o con signos de fatiga.

Dónde: Walmart.

Precio: 230 MXN.

Sérums con péptidos de Good Molecules y Revox. Foto: Especial

