En diferentes culturas se sugiere cortarse el cabello dependiendo se las fases de la Luna, lo que también podría resultar benéfico para otros rituales de belleza y hasta para un cambio de look total.

Mia Astral, astróloga y creadora de contenido en Instagram, publicó un calendario con sus recomendaciones de los mejores días para renovar tu imagen personal.

Cortar el cabello cada cierto tiempo lo fortalece y mejora su aspecto. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los mejores días de febrero para cambiarse tu look?

Mia Astral recomienda realizar un cambio de look el 3, 4, 19 o 20 de febrero. La energía de estos días es apta para cerrar y comenzar ciclos, puesto que la Luna se encuentra en fase Llena y Nueva.

Cambio de tu rutina de skincare

Pero este cambio de imagen no sólo puede ser con un corte de pelo, sino que también aplica en la realización de tratamientos de skincare. Los rituales détox, las limpiezas profundas y la preparación de mascarillas caseras puede ser un primer paso para regenerar la piel.

De igual manera, puedes adoptar una rutina de cuidado de piel para cubrir otras necesidades. Si tu piel es seca en invierno, integra productos con fórmulas pesadas y compuestos como el ácido hialurónico, lo que reduce síntomas como la comezón y la sensación de tirantez.

Esto no sólo te ayuda a cubrir una necesidad específica, sino que prepara a tu piel para recibir las siguientes estaciones como la primavera, donde habrá cambios de temperatura y que puede impactarla directamente.

Un cambio de look no sólo tiene que ser físico, sino también puede venir desde la apariencia de tu piel. Foto: Freepik

Cambio de estilo de vestir

Otro ritual que se recomienda realizar, para aprovechar la energía renovadora del satélite, es probar otro estilo de ropa. Depurar tu clóset y probar un estilo diferente también es una manera de comenzar un nuevo ciclo.

Si ya estabas cansada de las mismas prendas o querías experimentar con tendencias del 2026, como las medias de colores, los vestidos flapper y las piezas con encaje, estos días de febrero son tu oportunidad para hacerlo.

Cambio de maquillaje

Finalmente, estos días de febrero son ideales para maquillarte diferente. Sal de tu zona de comfort y prueba los consejos de los expertos y que están dominando en la era moderna.

Por ejemplo, de acuerdo con el blog de L'Oreal París, la “cloud skin” se logra con productos en crema y de acabado luminoso (bases, contornos, rubor, etcétera). Todos ellos le dan al maquillaje una apariencia saludable, como si el brillo viniera desde lo profundo de la piel.

El maquillaje “cloud skin” le da una apariencia jugosa a la piel. Foto: Freepik

¡Atrévete a un cambio de look! Este mes es una invitación para probar diferentes estilos, consentir tu piel con tratamientos caseros y animarte a experimentar con accesorios que hemos estado viendo en pasarelas de moda.

