Cuando pensamos en moda de diseñador, muchas veces lo asociamos con pasarelas imposibles o looks solo aptos para eventos. Sin embargo, ese concepto se diluye. Hoy, las casas de moda están influyendo directamente en las prendas que usamos todos los días, redefiniendo básicos, siluetas y accesorios que ya son parte del armario cotidiano.

No se trata de copiar un look completo de pasarela, sino de cómo ciertas prendas —reinterpretadas por el lujo— terminan filtrándose en el street style, en marcas accesibles y en la forma en que vestimos para la vida real.

Los leggings elevados al nuevo lujo cotidiano

Una de las prendas que mejor ejemplifica esta transición es el legging. Lo que antes era exclusivamente deportivo hoy se convirtió en una pieza clave gracias a casas como The Row y Ferragamo, que lo llevaron a contextos sofisticados: combinado con blazers estructurados, camisas oversized y calzado elegante.

Este giro de styling hizo que el legging pasara de ser funcional a intencional, influyendo directamente en cómo lo vemos hoy en la calle, en redes sociales y en colecciones de marcas comerciales.

Blazers relajados que reemplazan la sastrería rígida

El blazer de diseñador también cambió. En lugar de siluetas rígidas, las pasarelas han apostado por blazers amplios, de hombros suaves y caída fluida, pensados para llevarse abiertos, con jeans, camisetas o incluso pants.

Esta visión del tailoring relajado —impulsada por firmas como Bottega Veneta y Gucci— se ha convertido en una de las prendas más replicadas en el día a día, demostrando que el lujo ya no busca formalidad extrema, sino comodidad con intención.

Maxibolsos: del runway a la rutina diaria

Los bolsos XL son otra prenda clave que dejó de ser solo un statement de pasarela. Diseñadores los introdujeron como accesorios funcionales, capaces de acompañar la vida diaria sin sacrificar estilo.

Hoy, llevar un bolso grande no es solo práctico, es una declaración estética que conecta directamente con el lujo contemporáneo: uno que prioriza utilidad, diseño y presencia visual.

Leer también: Lanzan colección de suéteres de las casas de Harry Potter

Camisas blancas con nuevos códigos de diseño

La clásica camisa blanca también ha sido reinterpretada. Las casas de moda han jugado con proporciones, mangas exageradas, cortes asimétricos y tejidos de alta calidad, transformando un básico en una prenda protagonista.

Este enfoque ha permeado al retail cotidiano, haciendo que una camisa blanca deje de ser “neutra” y se convierta en un elemento con carácter propio.

Calzado cómodo con ADN de diseñador

Otro punto clave es el calzado. Sneakers minimalistas, loafers suaves y sandalias de líneas limpias —inspiradas en colecciones de lujo— hoy dominan la vida diaria. El mensaje es claro: el diseño de autor también debe ser usable, no solo estético.

Por qué estas prendas están cambiando la forma de vestir

La influencia de la moda de diseñador en estas prendas responde a una necesidad actual: vestir bien sin que se sienta forzado. El lujo ya no se mide por lo inaccesible, sino por cómo mejora y eleva lo cotidiano.

Estas piezas funcionan porque:

Son fáciles de integrar al armario

Elevan looks simples sin esfuerzo

Toman ideas de pasarela y las vuelven reales

Reflejan una nueva forma de entender el estilo

Hoy, decir que algo es de diseñador no solo habla de etiqueta, sino de cómo esa pieza redefine tu estilo cotidiano.

Leer también: Prendas que estilizan y te hacen ver más delgada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/