Vestirse bien no tiene que ver con la talla, sino con entender proporciones, cortes y caídas. Hay prendas que, casi en automático, logran un efecto visual más estilizado: alargan las piernas, afinan la cintura o equilibran el cuerpo completo. La buena noticia es que no son piezas imposibles ni pasajeras; muchas seguro ya viven en tu clóset.

Aquí, las prendas que estilizan y hacen ver más delgada. Te decimos por qué funcionan y cómo llevarlas con elegancia.

Prendas que estilizan y hacen ver más delgada

Pantalones de tiro alto

El tiro alto es uno de los grandes aliados del styling. Marca la cintura, alarga visualmente las piernas y crea una silueta más armónica. Funcionan especialmente bien en cortes rectos o ligeramente amplios, evitando los extremos demasiado ajustados.

El corte que alarga las piernas y afina la cintura en segundos. Fotos: Studio F

Vestidos rectos

Los vestidos que caen de forma limpia, sin demasiados cortes, generan una línea vertical continua que estiliza todo el cuerpo. Los largos midi o maxi, con telas fluidas, son los más favorecedores.

El vestido que estiliza todo el cuerpo sin apretar nada. Fotos: Zara

Blazers entallados

Un blazer bien cortado —con hombros definidos y cintura ligeramente marcada— aporta orden visual al look. Llevarlo abierto crea un efecto de “líneas verticales” que afina el torso de inmediato.

El truco de styling que afina el torso y eleva cualquier look. Fotos: Tommy Hilfiger, Massimo Dutti, Zara

Faldas midi en línea A

Este tipo de falda equilibra caderas y cintura sin ceñir. Al dejar ver el tobillo, la silueta se percibe más ligera y alargada, especialmente si se combina con calzado en punta.

La falda que equilibra caderas y estiliza sin esfuerzo. Fotos: Bimba y Lola, Zara

Prendas monocromáticas

Vestir de un solo color, o en gamas muy similares, evita los cortes visuales y crea un efecto óptico más estilizado. No tiene que ser negro: tonos neutros, cafés, grises, azul marino o colores suaves funcionan igual de bien.

Vestirte de un solo color puede hacerte ver más estilizada (así funciona). Fotos: Zara

Escotes en V

Los escotes en V —ya sea en blusas, vestidos o suéteres— alargan el cuello y el torso, afinando visualmente la parte superior del cuerpo. Son sutiles, elegantes y muy efectivos.

El escote que alarga el cuello y hace ver el torso más delgado. Fotos: Zara

Más allá de reglas rígidas, el verdadero secreto está en cómo cae la prenda y cómo dialoga con tu cuerpo. Apostar por buenos cortes, telas con movimiento y piezas que aporten estructura es lo que transforma un look común en uno favorecedor.

Al final, las prendas que estilizan y hacen ver más delgada no buscan cambiar tu figura, sino resaltar lo mejor de ella con inteligencia y estilo.

