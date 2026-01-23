Más Información
Chumel Torres reacciona a regulación de Ocesa en precio de boletos para BTS; “Las ARMY logrando justicia”
[Publicidad]
Vestirse bien no tiene que ver con la talla, sino con entender proporciones, cortes y caídas. Hay prendas que, casi en automático, logran un efecto visual más estilizado: alargan las piernas, afinan la cintura o equilibran el cuerpo completo. La buena noticia es que no son piezas imposibles ni pasajeras; muchas seguro ya viven en tu clóset.
Aquí, las prendas que estilizan y hacen ver más delgada. Te decimos por qué funcionan y cómo llevarlas con elegancia.
Prendas que estilizan y hacen ver más delgada
Pantalones de tiro alto
El tiro alto es uno de los grandes aliados del styling. Marca la cintura, alarga visualmente las piernas y crea una silueta más armónica. Funcionan especialmente bien en cortes rectos o ligeramente amplios, evitando los extremos demasiado ajustados.
Vestidos rectos
Los vestidos que caen de forma limpia, sin demasiados cortes, generan una línea vertical continua que estiliza todo el cuerpo. Los largos midi o maxi, con telas fluidas, son los más favorecedores.
Blazers entallados
Un blazer bien cortado —con hombros definidos y cintura ligeramente marcada— aporta orden visual al look. Llevarlo abierto crea un efecto de “líneas verticales” que afina el torso de inmediato.
Leer también: 5 colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos
Faldas midi en línea A
Este tipo de falda equilibra caderas y cintura sin ceñir. Al dejar ver el tobillo, la silueta se percibe más ligera y alargada, especialmente si se combina con calzado en punta.
Prendas monocromáticas
Vestir de un solo color, o en gamas muy similares, evita los cortes visuales y crea un efecto óptico más estilizado. No tiene que ser negro: tonos neutros, cafés, grises, azul marino o colores suaves funcionan igual de bien.
Escotes en V
Los escotes en V —ya sea en blusas, vestidos o suéteres— alargan el cuello y el torso, afinando visualmente la parte superior del cuerpo. Son sutiles, elegantes y muy efectivos.
Más allá de reglas rígidas, el verdadero secreto está en cómo cae la prenda y cómo dialoga con tu cuerpo. Apostar por buenos cortes, telas con movimiento y piezas que aporten estructura es lo que transforma un look común en uno favorecedor.
Al final, las prendas que estilizan y hacen ver más delgada no buscan cambiar tu figura, sino resaltar lo mejor de ella con inteligencia y estilo.
Leer también: Cortes de cabello que hacen que las canas se noten menos
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]