Las canas no son el problema; el problema es cómo las llevamos. Y no, no todo se soluciona con tinte. En muchos casos, el corte de cabello tiene más poder del que imaginamos para hacer que las canas se integren mejor, se vean más suaves o simplemente pasen desapercibidas. La clave está en el movimiento, las capas y la forma.
Aquí, los cortes que mejor juegan a favor cuando las canas empiezan a aparecer —o cuando ya están ahí y no pensamos esconderlas.
Capas largas y desfiladas
Los cortes con capas largas ayudan a romper bloques de color y evitan que las canas se vean concentradas en una sola zona. Al crear dimensión y movimiento, el contraste entre el cabello pigmentado y las hebras grises se vuelve mucho más natural.
Además, este tipo de corte aporta ligereza y hace que el crecimiento de la cana no se note tan marcado en la raíz.
Pixie con volumen
En el cabello corto, el volumen lo es todo. Un pixie bien trabajado, con capas en la coronilla y laterales suaves, evita que las canas se concentren visualmente en una sola área. Este corte no solo disimula las canas, también rejuvenece y da un aire sofisticado sin esfuerzo.
Corte en capas medias
El shag moderno —más pulido y menos rockero— es uno de los cortes que mejor integran las canas. Sus capas irregulares y su caída natural hacen que el cabello tenga movimiento constante, lo que impide que las canas “resalten” de manera directa. Funciona especialmente bien en melenas medias y largas.
Fleco largo o tipo cortina
Cuando las canas aparecen primero en la parte frontal, un fleco largo, abierto o tipo cortina puede ser un gran aliado. No se trata de esconder, sino de suavizar la transición entre tonos. Además, este tipo de fleco enmarca el rostro y aporta un efecto fresco y actual.
Más allá del largo o la tendencia, los cortes que hacen que las canas se noten menos tienen algo en común: movimiento, textura y naturalidad. Un cabello demasiado estructurado siempre hará más evidente cualquier contraste; uno que fluye, no.
