Más Información

Pensión del Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca pago HOY, 7 de enero?

Pensión del Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca pago HOY, 7 de enero?

Calculadora de pesos a UDIS: convierte tus ahorros o créditos fácilmente

Calculadora de pesos a UDIS: convierte tus ahorros o créditos fácilmente

¿Stranger Things tendrá nuevo episodio? La teoría Conformity Gate que prende las redes

¿Stranger Things tendrá nuevo episodio? La teoría Conformity Gate que prende las redes

¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Lara Campos por Día de Reyes?

¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Lara Campos por Día de Reyes?

¿Por qué el acitrón está prohibido en la Rosca de Reyes en México?

¿Por qué el acitrón está prohibido en la Rosca de Reyes en México?

[Publicidad]

Las canas no son el problema; el problema es cómo las llevamos. Y no, no todo se soluciona con tinte. En muchos casos, el corte de tiene más poder del que imaginamos para hacer que las se integren mejor, se vean más suaves o simplemente pasen desapercibidas. La clave está en el movimiento, las capas y la forma.

Aquí, los cortes que mejor juegan a favor cuando las canas empiezan a aparecer —o cuando ya están ahí y no pensamos esconderlas.

Capas largas y desfiladas

Los cortes con capas largas ayudan a romper bloques de color y evitan que las canas se vean concentradas en una sola zona. Al crear dimensión y movimiento, el contraste entre el cabello pigmentado y las hebras grises se vuelve mucho más natural.

Además, este tipo de corte aporta ligereza y hace que el crecimiento de la cana no se note tan marcado en la raíz.

Movimiento, textura y caída natural: la fórmula que hace que las canas pasen desapercibidas. Foto: Instagram @whiteroom_beauty_salon
Movimiento, textura y caída natural: la fórmula que hace que las canas pasen desapercibidas. Foto: Instagram @whiteroom_beauty_salon

Pixie con volumen

En el cabello corto, el volumen lo es todo. Un pixie bien trabajado, con capas en la coronilla y laterales suaves, evita que las canas se concentren visualmente en una sola área. Este corte no solo disimula las canas, también rejuvenece y da un aire sofisticado sin esfuerzo.

Cabello corto, canas discretas: así funciona este corte bien ejecutado. Foto: Instagram @marigilestilistas
Cabello corto, canas discretas: así funciona este corte bien ejecutado. Foto: Instagram @marigilestilistas

Leer también:

Corte en capas medias

El shag moderno —más pulido y menos rockero— es uno de los cortes que mejor integran las canas. Sus capas irregulares y su caída natural hacen que el cabello tenga movimiento constante, lo que impide que las canas “resalten” de manera directa. Funciona especialmente bien en melenas medias y largas.

Capas estratégicas: el secreto para que las canas se mezclen y no destaquen. Foto: Instagram @newlookbykarla
Capas estratégicas: el secreto para que las canas se mezclen y no destaquen. Foto: Instagram @newlookbykarla

Fleco largo o tipo cortina

Cuando las canas aparecen primero en la parte frontal, un fleco largo, abierto o tipo cortina puede ser un gran aliado. No se trata de esconder, sino de suavizar la transición entre tonos. Además, este tipo de fleco enmarca el rostro y aporta un efecto fresco y actual.

El corte que difumina las canas desde la raíz y hace que el crecimiento se vea natural. Foto Instagram @mag.hair.studio
El corte que difumina las canas desde la raíz y hace que el crecimiento se vea natural. Foto Instagram @mag.hair.studio

Más allá del largo o la tendencia, los cortes que hacen que las canas se noten menos tienen algo en común: movimiento, textura y naturalidad. Un cabello demasiado estructurado siempre hará más evidente cualquier contraste; uno que fluye, no.

Leer también:

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses