Con el comienzo de un nuevo año vuelven las ganas de moverse, de inscribirse a clases, probar algo nuevo y, por qué no, estrenar una identidad: convertirse en yoga, pilates o barré girl, o sumarse al fenómeno del pádel, uno de los deportes más populares del momento. En ese ritual de reinicio, la elección de la ropa deja de ser un detalle menor y se convierte en parte de la experiencia, al integrarse al día a día con mayor versatilidad y un aire más sofisticado.

En la cadena Decathlon puedes conseguir tus básicos para hacer pádel. Foto: Especial

La tendencia en ropa deportiva

De acuerdo con las tendencias de moda deportiva y athleisure, este 2026 la paleta se inclina hacia grises, negro, verdes que evocan la naturaleza y marrones en tonos medios y profundos. En cuanto al diseño, se mantienen con fuerza los sets coordinados, junto con tops de doble capa y leggings de caída más amplia en la parte inferior, pensados para favorecer el movimiento sin rigidez y adaptarse a distintas rutinas.

A estas claves se suma el uso de textiles ligeros, elásticos y de secado rápido, con una preferencia creciente por composiciones de origen orgánico y procesos más responsables con el medio ambiente.

Para Karla Herrera, instructora de pilates con más de 18 años de experiencia, “la búsqueda de comodidad es lo principal en las clases. Hoy queremos ropa que, más que corregir el cuerpo con tejidos rígidos o de compresión extrema, lo acompañe, lo moldee con naturalidad y se adapte a la necesidad real de movimiento”.

Leer también: Colores de ropa que rejuvenecen el rostro

Tiendas para conseguir ropa de yoga, pilates y pádel

Si buscas prendas que te acompañen antes, durante y después de entrenar, aquí algunas alternativas que equilibran estilo y funcionalidad.

Oysho

Su propuesta se centra en tejidos suaves, elásticos y de tacto ligero, pensados para acompañar el movimiento sin rigidez, con tops, leggings de pierna completa y cortos, así como playeras que permiten armar sets en total look o combinar colores entre sí. Web: oysho.com/mx.

La propuesta para pádel de Oysho: comodidad, estilo y feminidad. Foto: Especial

Decathlon

La marca pone el acento en la funcionalidad con diseño atemporal para ellas y ellos. Sus prendas priorizan tejidos durables, buena libertad de movimiento y cortes pensados para el uso cotidiano, con especial atención a la facilidad de lavado y mantenimiento. Web: decathlon.com.mx.

Lacoste

El vestuario para pádel y tenis refleja su herencia en deportes de raqueta, con camisetas, polos y pantalones cortos para mujeres y hombres que incorporan materiales transpirables y ligeros, diseñados para acompañar la intensidad del juego y una estética sobria y atemporal. Web: lacoste.com/mx.

Aerie

Construye su propuesta desde el confort y la relación con el cuerpo. Predominan tops, leggings y pants en telas de tacto amable y elasticidad controlada, pensadas para moverse sin presión excesiva, con un enfoque inclusivo que privilegia la sensación de bienestar durante la práctica. Web: ae.com/mx/es.

Women'secret

En su tienda online puedes descubrir propuestas tanto para yoga y pilates como para pádel y tenis, de la marca Dash and Stars. En su sección para yoga, las prendas sin costura destacan: leggings y tops, así como camisetas de mangas largas y sudaderas ideales para esos días fríos. Para pádel, su propuesta actual atrae de inmediato por el color lavanda femnino y elegante; hallarás faldas, tops y sudaderas. Web: womensecret.mx/mx/es.

Alo Yoga

Si estás comprometida con tu entrenamiento y tienes un presupuesto atractivo para invertir en una de las marcas favoritas de las estrellas, puedes pensar en Alo Yoga. Su propuesta de brasieres y leggings es variada, además, encontrarás accesorios como gorras, viseras y sus populares calcetines. Su ropa mezcla telas con tecnología innovadora y diseños que marcan tendencia. Web: aloyoga.com.mx. Web: aloyoga.com.mx.

Leer también: Los diseños emblemáticos de Valentino, el último emperador de la moda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters