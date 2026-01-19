La semana comienza con la lamentable noticia de la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani, nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía. El lunes 19 de enero, en las redes sociales de su fundación anunciaron que el creativo partió rodeado de sus seres queridos en su residencia en Roma. Tenía 93 años.

Fundó su marca homónima —que convirtió en todo un imperio— a principios de los años sesenta, junto con su socio y mano derecha Giancarlo Giammeti, quien además fue su compañero de vida durante 12 años. El icónico “rojo Valentino” es uno de sus aportes a la moda más vigentes, resignificó este color y lo convirtió en símbolo.

Además, será recordado por vestir con suma feminidad y elegancia a estrellas de Hollywood, desde Elizabeth Taylor (1932-2011) hasta Anne Hathaway, y a miembros de la realeza como la reina Máxima de Holanda. Jacqueline Kennedy (1929-1994) también se dejó seducir por el estilo impecable del “último emperador de la moda”, como será recordado, y fue impulsora de su estilo en sus comienzos. Estos son solo algunos de sus diseños emblemáticos.

Valentino Garavani y Sharon Stone, quien modeló un vestido de novia de la colección primavera-verano 1994 en París. Foto: AP

El vestido de novia: Jacqueline Kennedy Onassis

La exprimera dama Jackeline Kennedy contrajo matrimonio con Aristóteles Onassis en octubre de 1968 en una isla privada en Grecia. Para la ocasión, eligió un vestido sencillo del diseñador Valentino, con largo por las rodillas, cuello alto y mangas largas, con delicados detalles de encaje.

El vestido es de su colección del 68: cuando en la moda imperaba una explosión de colorido y libertad, Valentino propuso una línea completamente de blanco. Jackie, icono de estilo eterno, no solo lució ese traje nupcial, sino que fue una de las figuras que impulsó la marca de moda en los sesenta.

Aristóteles Onassis, Jacqueline Kennedy y Carolina Kennedy. Jacqueline lució un vestido de Valentino en su boda con el magnate. Foto: Getty Images

Famosas como la modelo Claudia Schiffer, la cantante Jennifer Lopez y la actriz Anne Hathaway también decidieron lucir un vestido de novia del modisto italiano para dar el sí. En el mundo de la realeza, destaca el vestido de novia que usó la reina Máxima de Holanda.

La princesa Diana en 'burgundy' en 1992

Uno de los diseños que vistió la princesa Diana del creativo fue este modelo en terciopelo y encaje, que abraza la silueta con su rica mezcla de texturas. El color, sin duda, es parte importante de la estética en el total look, Lady Di escogió un burgundy tan poderoso como sofisticado, que llevó también en medias, calzado y clutch.

La princesa Diana viste de Valentino en un evento de Paul McCartney en Francia, en noviembre de 1992. Foto: Getty Images

Sharon Stone en el Festival de Cannes en 1995

Audaz, pero sin perder la elegancia: Sharon Stone robó miradas en su aparición por el Festival de Cine de Cannes de 1995 vestida por Valentino. ¿Su elección? Un vestido de gala con falda amplia con botones que revelaba un romper en su interior. El tono plata, el escote corazón y el brillo hacen de este diseño una elección única para deslumbrar en la alfombra roja del gran evento del cine.

El vestido de Sharon Stone es uno de los más icónicos de la alfombra roja de Cannes. Foto: Instagram @giancarlogiammetti

Leer también: Muere el diseñador Valentino Garavani, a los 93 años

Vestido de Julia Roberts en el Oscar 2001

Uno de los diseños Valentino que pasó por una alfombra roja más resaltantes es el que lució Julia Roberts en la ceremonia de los Premios Oscar de 2001. La actriz resultó ganadora en la categoría de Mejor actriz por su emblemático papel en el filme “Erin Brockovich, una mujer audaz”.

El diseño es elegante y femenino, de terciopelo negro con un cuello halter exquisito creado con líneas blancas satinadas estratégicas que se posan en diferentes partes de la pieza creando contraste. El vestido Valentino aumenta su sofisticación con una cauda sin excesos que proviene del escote con las cintas blancas.

Julia Roberts lució uno de los vestidos más recordados de Valentino. Foto: Getty Images

En los años 2000, Cate Blanchett también recibió un Oscar luciendo un vestido Valentino, en luminoso color amarillo y con escote asimétrico. Fue en la ceremonia de 2005, cuando ganó la estatuilla como Mejor actriz de reparto (“El aviador”).

El rojo Valentino

Más que hablar de un solo diseño, hay que reafirmar que el rojo vibrante estuvo presente desde que mostró al mundo sus colecciones. Este color es un sello distintivo de la marca: “Rosso Valentino”.

Diversos medios de moda refieren que Valentino Garavani se enamoró del rojo después de presenciar a una mujer con un vestido de terciopelo en este tono cuando asistió a una función de ópera en el teatro del Liceo de Barcelona, durante unas vacaciones en su época de estudiante en el París de los cincuenta.

Valentino Garavani en 2007. Foto: AP

En 1959, presentó su primera colección en Italia y le dio protagonismo a este color; aunque su propuesta no fue un éxito comercial, mantuvo este tono en su mente y su corazón siempre.

En el último desfile que realizó Valentino Garavani tras haber anunciado su retiro en 2007, las modelos cerraron el show luciendo vestidos de color rojo, un símbolo de elegancia, poder, pasión y feminidad, al día de hoy.

Leer también: Por qué Gucci está marcando el regreso del maximalismo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/