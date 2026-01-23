Para todos los Potterheads que llevan su fanatismo incluso en sus looks diarios, ahora pueden vestir los colores de su casa favorita de Hogwarts con esta nueva colección de suéteres.

¿Qué diseños ofrece?, ¿dónde comprarla, ¿cuánto cuesta? En De Última te contamos todos los detalles del lanzamiento de Toon Merche alusivo al universo de Harry Potter.

¿Cómo es la nueva colección de suéteres de Harry Potter?

Vigente entre las nuevas y generaciones las más antiguas, Harry Potter ha trascendido de los libros para expandirse en películas, videojuegos y todo tipo de merchandising. Ahora llega a tu armario con una colección pensada para vestir como tus personajes favoritos de la saga.

Y es que la marca mexicana Toon Merch ha presentado una línea de suéteres tejidos que van más allá de los simples estampados. Cada pieza es una reinterpretación de los uniformes utilizados en las casas del famoso Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Confeccionados y producidos 100% en México, sus diseño refleja creatividad y mucha magia. En total son 4 modelos en tono gris base, que incorporan detalles y colores distintivos para identificar cada casa.

Desde Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin y Hufflepuff, cada uno con sus escudos y detalles únicos. De acuerdo con Toon Merch, esta propuesta mezcla nostalgia e identidad, convirtiendo cada suéter en una extensión del estilo personal de quien lo lleva.

El costo de cada pieza es de $580 y se pueden comprar en el sitio oficial de la marca. Son tanto para hombres como para mujeres.

La colección de suéteres de Harry Potter de Toon Merch reinterpreta los uniformes de Hogwarts con un toque moderno. Foto: ToonMerch

¿Cómo llevar estos suéteres de Harry Potter?

Gryffindor: clásico, valiente y relajado

Si buscas un look cómodo, seguro y con energía protagonista, eres de esta casa. El suéter cuenta con accesorios en rojo, vino y dorado; además, puede combinarse con jeans rectos, mom jeans o pantalones cargo.

Para elevarlo, agrega una camisa blanca debajo que haga un contraste, unas botas tipo combat o tenis chunky y una bufanda a rayas al estilo uniforme escolar.

En días fríos, una chamarra varsity o una gabardina oscura le darán a tu look un aire heroico y atemporal.

Este outfit es ideal para clases, salidas casuales o fines de semana.

El suéter de Gryffindor destaca en tonos rojos y dorados, ideal para looks clásicos con actitud valiente. Fotos: Unsplash / Toon Merch

Ravenclaw: académico, pulido y versátil

Los amantes de la estética dark academia o preppy encontrarán aquí su match perfecto.

Puedes usar el suéter de esta casa con camisas de cuello, corbatas delgadas o chalecos tejidos. También hace match con faldas plisadas, pantalones de tweed, sastre o culottes.

Complementa tu look con unos loafers o botines, además de accesorios como lentes, tote bags de libros o mochilas estructuradas.

Este outfit luce a la perfección para ir a la universidad, al trabajo o a una cafetería.

Ravenclaw apuesta por azules profundos y un aire académico que eleva cualquier outfit universitario. Fotos: Unsplash / Toonmerch

Hufflepuff: cálido, cómodo y acogedor

El suéter de esta casa apuesta por la suavidad y el confort, sin perder estilo.

Los tonos mostaza, beige, miel y café son ideales para lucir al estilo de Hufflepuf. Así que llévalos en cárdigans, pantalones de pana o joggers de algodón.

Puedes sumar unas botas tipo hiking, tenis retro o sandalias con calcetas gruesas para una vibra cozy. De igual manera, va bien con gorros tejidos, bufandas amplias y bolsos de tela.

Este outfit será un acierto para planes tranquilos, las tardes en casa o paseos relajados.

Los tonos cálidos de Hufflepuff aportan comodidad y un estilo cozy perfecto para el día a día. Fotos: Freepik / Toon Merch

Slytherin: urbano y sofisticado

Si tu estilo es más minimalista, elegante y con actitud, perteneces a la casa Slytherin. Su suéter tiene detalles en verde oscuro y negro, por lo que puede combinarse con leggings efecto piel, pantalones sastre, faldas midi satinadas o blazers estructurados.

Otro tip es apostar por el layering con camisas blancas, cuellos altos o trench coats. No olvides añadir joyería plateada, lentes oscuros y bolsos rígidos para un aspecto moderno.

Este outfit es la mejor opción para salidas nocturnas, eventos o el día a día en la oficina.

Slytherin se reinventa con verdes intensos y detalles elegantes para un outfit más chic y urbano. Fotos: Unsplash / Toon Merch

¿Cuál de todas las ideas fue tu favorita? Sin duda, hay muchas maneras de lucir esta colección de suéteres de las casas de Harry Potter.

