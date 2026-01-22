En la medicina estética contemporánea el rejuvenecimiento facial ha dejado de ser una suma de procedimientos para convertirse en una estrategia integral. La regeneración de los tejidos, la calidad de la piel y el respeto por la anatomía individual son hoy los pilares que definen la armonía del rostro, muy lejos de los excesos que marcaron etapas anteriores del sector.

Para profundizar sobre este tema, el Dr. Nabil Fakih, uno de los referentes internacionales en cirugía plástica facial y medicina estética, conversó en exclusiva con De Última, en el marco del evento World of Confidence 2025 organizado por Merz Aesthetics en la Ciudad de México.

Comienza por explicar la tendencia general en materia de medicina estética enfocada en el rostro: “Hoy en día la gente no busca simplemente mejorar el volumen, busca tensar la piel (…) y obtener resultados 'traceless', invisibles, que generen un efecto natural, saludable”.

Desde esta perspectiva, el médico, quien es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, establece el marco desde el cual se entienden actualmente el lifting moderno, el uso de bioestimuladores y las nuevas aplicaciones de la toxina botulínica.

Dr. Nabil Fakih, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial. Foto: Cortesía

Ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio para regenerar, tensar y corregir

El envejecimiento facial no ocurre en una sola capa, ya que la pérdida de colágeno, la alteración de la elastina, la caída de los tejidos y los cambios en la calidad de la piel ocurren de manera simultánea.

Para hacer frente a este escenario, el doctor Fakih señala que desarrolló en 2018 una técnica híbrida, que consiste en la combinación de sustancias que pueden crear efectos complementarios y mejores resultados.

La terapia híbrida es un procedimiento inyectable realizado en consulta, que requiere evaluación anatómica previa del rostro por parte del médico especialista, siendo la combinación estrella la de “ácido hialurónico, que aporta volumen e hidratación, con hidroxiapatita de calcio, que estimula colágeno y elastina”, con la cual “logramos corregir hundimientos y tensar la piel al mismo tiempo”, indica.

La hidroxiapatita de calcio estimula colágeno y elastina. Foto: Freepik

Este enfoque, explica, tiene un carácter progresivo, pues “el producto se reabsorbe, pero el colágeno que se genera permanece y se mantiene en el tiempo. Por eso hablamos de tratamientos longevos, que mejoran la estructura de la piel y reducen la caída de forma sostenida”.

Es ideal para pacientes a partir de los 30 años, que es cuando los niveles de colágeno “van cayendo, por lo que es la época de empezar a prevenir y tratarse con híbridos”, aconseja.

De este modo, el objetivo ya no es transformar el rostro, sino intervenir con exactitud para que el resultado no se perciba como un “procedimiento”, sino como una mejora que respeta la expresión y la identidad facial.

Leer también: El tratamiento con salmón para una piel más firme que es tendencia

Los tratamientos no quirúrgicos evolucionan

En los últimos años, los procedimientos estéticos han avanzado mucho y en el caso de la toxina botulínica, una de las alternativas más utilizadas a nivel mundial, el cambio ha sido técnico y conceptual, ya que “durante años se entendieron mal algunos músculos, pero hoy aplicamos técnicas que permiten una apertura más global de la mirada y un efecto mucho más natural”, señala el especialista.

A esto se suma una tendencia hacia toxinas más puras, que reducen el riesgo de generar resistencia con el tiempo, así como nuevas indicaciones en zonas menos tradicionales del rostro y el cuello.

Por su parte, en cuanto a los bioestimuladores, que crecen en popularidad rápidamente, el médico resalta el uso de la hidroxiapatita de calcio, que trabaja activando los propios mecanismos de regeneración del organismo, a diferencia de otros tratamientos que actúan de forma más superficial o inmediata.

Subraya que no todos los tratamientos bioestimulantes son iguales: “No es lo mismo estimular que regenerar. Regenerar implica reconstruir la matriz extracelular, mejorar fibroblastos, colágeno, elastina y angiogénesis (nuevos vasos sanguíneos), y eso permite un resultado más duradero y una piel visiblemente más sana”. La hidroxiapatita de calcio es un bioestimulador regenerativo.

Por supuesto, estos avances no deben entenderse como una alternativa excluyente a la cirugía. “La medicina estética no sustituye a la cirugía, ni la cirugía a la medicina estética, son complementarias, así que cada una tiene su indicación según la edad, la anatomía y las necesidades del paciente”, afirma.

Para someterse a estos procedimientos hay que acudir con un profesional. Foto: Freepik

La ética de la estética

Más allá de hablar de los avances en las técnicas y tendencias, para el Dr. Nabil Fakih, quien es además presidente del Comité de Cirugía Oculoplástica en la Academia Europea de Cirugía Plástica Facial, todo tratamiento debe partir de un principio irrenunciable: la ética médica, ya que la medicina estética es medicina y, por lo tanto, “hay anatomía, hay riesgos y hay límites. Nuestro trabajo es hablar con el paciente, manejar expectativas reales y mejorar, no prometer perfección”.

Asimismo, subraya la importancia de trabajar con productos que cuenten con evidencia científica y perfiles de seguridad consolidados, como los desarrollados por Merz Aesthetics, ampliamente utilizados en medicina estética avanzada a nivel internacional.

El impacto, cuando el abordaje es correcto, va más allá de lo físico, al “influir positivamente en la autopercepción, la confianza y el bienestar emocional. Pero eso solo ocurre cuando se practica con ciencia, experiencia y responsabilidad”, concluye.

"Nuestro trabajo es hablar con el paciente, manejar expectativas reales y mejorar, no prometer perfección”, Dr. Nabil Fakih. Foto: Cortesía

Leer también: 5 colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/