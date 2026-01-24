Elegir la ropa interior adecuada para usar con un pantalón blanco puede parecer un detalle menor, pero hace una gran diferencia en tu look final.

El blanco, por su naturaleza clara y luminosa, tiende a transparentar cualquier color y textura que quede debajo si no eliges bien la ropa interior. Por esa razón, saber qué tonos favorecen más y cuáles evitar puede ayudarte a lucir un look impecable.

La ropa interior que escojas, depende del grosor de tu pantalón blanco y de su textura. Foto: Freepik

¿Cuál es el mejor color de ropa interior para llevar en looks blancos?

Cuando usas pantalón blanco, la regla de oro suele ser optar por ropa interior que no cree contraste con la tela ni con tu piel. Esto se logra mejor con tonos neutros o colores que favorezcan tu tono de piel, además de prendas sin costuras que se ajusten como una segunda piel.

Un artículo de la marca Tenuit Body Studio señala que, antes de decidir el color exacto de la ropa interior, es importante considerar el tipo de prenda que va encima, su textura y grosor.

La tela blanca, sobre todo si es delgada o ligeramente transparente, puede dejar ver los bordes, costuras o colores fuertes de la ropa interior. De hecho, usar ropa interior blanca no es la mejor opción porque crea un contraste con tu piel y la hace visible.

Por eso, muchos expertos en moda recomiendan elegir colores que se mezclen con el tono de piel o que neutralicen la luz a través de la tela, y una de esas opciones es el rojo.

¿Qué efecto hace la ropa interior de color rojo?

El color rojo es una alternativa interesante para llevar debajo de prendas blancas. Siguiendo con la información de Tenuit Body Studio, los tonos rojizos o vino pueden aparecer más discretos bajo el blanco que otros colores oscuros, debido a las tonalidades naturales de la piel y a cómo la luz interactúa con el tono.

Este truco ha ganado atención incluso en la moda informal y sobre todo en redes sociales, donde creadoras de contenido ponen a prueba y efectivad... ¡y el resultado es fascinante!

Además, la marca Promise sugiere que en las personas con piel más oscura o con subtonos cálidos, los colores como vino o tonos rojizos profundos pueden integrarse mejor bajo prendas claras sin crear un contraste que destaque demasiado.

¿Qué otros colores se recomienda llevar debajo de la ropa blanca?

Además del rojo, existen otras tonalidades de brasieres y panties que funcionan bien con pantalones, faldas, bermudas, shorts y vestidos blancos:

Tonos nude o color piel: Son los más recomendados porque se fusionan con tu tono y pasan desapercibidos bajo la tela blanca.

Beige o visón: Especialmente útiles si tu piel tiende a una tonalidad más cálida; ayudan a que la ropa interior no se note.

Rosa claro o tonos pasteles suaves: Estos tonos pueden funcionar bien con pieles claras sin dar un contraste fuerte.

En pieles medias y profundas, el color rojo en la ropa interior se difumina sutilmente. Foto: Freepik

Finalmente, evita los colores brillantes o estampados llamativos bajo pantalón blanco, especialmente si la tela es fina, ya que estos suelen transparentarse o captar demasiado la atención.

