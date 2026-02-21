Esta temporada de calor nos vamos preparando para recibir la primavera; dentro de unas semanas, nuestra vestimenta cambiará y también será un buen momento para hacernos un cambio de look.

Aunque los peinados recogidos predominan en esta temporada, no tienes por qué despedirte de tu largo favorito en el cabello. Por el contrario, hay muchos estilos que te pueden favorecer y hacerte sentir fresca.

Si quieres saber cuáles son, sigue leyendo.

¿Qué cortes de cabello serán tendencia en primavera 2026?

Si ya habías pensado en hacerte un cambio de look para recibir la estación más cálida del año, entonces échale un ojo a nuestra lista de estilos que serán tendencia:

1. Corte bob relajado

El corte bob, además de ser un clásico y brindar una apariencia elegante, es uno de los estilos que predominarán en primavera porque ofrece una sensación de ligereza.

En particular, el estilo relajado llega hasta la mandíbula o puede extenderse un par de milímetros debajo. Lo importante de este corte es que las puntas queden rectas y relajadas (degrafiladas), un efecto que le aporta movimiento.

Corte bob relajado. Foto: Instagram @cerininet

2. Corte shaggy

El shaggy fue popular en la década de los 70 y en primavera es ideal para lucir con naturalidad los cabellos rizados u ondulados. No necesita mucho mantenimiento y tampoco demasiados productos, lo que le resta peso.

Sus capas son escalonadas, a fin de que pueda resaltar la textura del pelo y proyectar una apariencia despreocupada.

Corte shaggy. Foto: Instagram @zendaya

3. Corte clavicut mediano

El clavicut recibe ese nombre porque su longitud es hasta las clavículas; pero también se caracteriza por su movimiento suave y puntas degradadas.

Los expertos de la Escuela de Maquillaje de Madrid mencionan que este corte es el más compatible con la siguiente temporada, pues posee la altura perfecta para llevar con vestidos primaverales y tops en estilo halter.

4. Corte bixie

Este cuatro corte es una mezcla entre los cortes bob y pixie; llega a la nuca y se despeina en las capas superiores, dandole volumen y una caída natural.

A menudo, el bixie puede lucirse con un flequillo o mechones más largos delante, lo que lo hace adaptable.

Corte bixie de Zoe Kravitz que se combinan las capas suaves del pixie y la caída característica del bob recto. Foto: Instagram @zoeisabellakravitz

5. Capas largas

Los estilistas del salón Deauville señalan que las capas largas eliminan el peso extra, haciendo que el cabello se vea más suelto y suavizan las facciones. Otras de sus ventajas al lucirlo en primavera son:

Fácil de peinar

Crea un look fresco y juvenil

Requiere menos esfuerzo para verse arreglado

Mantienen la forma mientras crece

Da dimensión sin necesidad de cortarlo demasiado

Corte en capas largas. Foto: Instagram @_mariahwasa

Renovar tu cabello en primavera es ideal porque ayudas a que crezca más sano durante la caída estacional, lo preparas para el verano y te da una sensación de frescura, propia de la temporada.

