Febrero no solo es flores y cenas románticas. También es el pretexto perfecto para regalar —o regalarte— una pausa. Este mes, Nymphaea celebra el Amor y la Amistad con una serie de tratamientos en promoción 2x1 que convierten el autocuidado en el mejor plan para compartir. Y sí, fuimos a comprobarlo.

Presenta su nueva identidad visual y consolida su evolución como marca de bienestar. Foto: Cortesía Nymphaea

Una experiencia para desconectar (de verdad)

Nuestra visita incluyó un facial oxigenado y un masaje relajante, uno de los combos estrella de la temporada. Desde que entras, el ambiente cambia: iluminación cálida, aroma sutil y una sensación inmediata de pausa.

El facial trabajó limpieza profunda, hidratación y luminosidad sin dejar la piel sensibilizada. La sensación posterior fue de frescura real, no solo efecto inmediato de producto.

El masaje, por su parte, logró ese punto exacto entre presión y relajación. Nada apresurado, nada mecánico. Fue una experiencia personalizada, enfocada en liberar tensión acumulada en espalda y hombros.

La atención fue cercana, profesional y sumamente cuidada. Tanto el espacio como el servicio se sienten pensados al detalle.

Una experiencia para desconectar. Foto: Cortesía Nymphaea

Tratamientos 2x1 disponibles en febrero

Durante todo el mes, Nymphaea ofrece promociones especiales ideales para ir en pareja, con amigas o incluso para planear una doble sesión personal:

Masaje descontracturante + facial oxigenado

Stone therapy

Manicura + pedicura

Masaje antiestrés + manicura spa

Body wrap + lifting facial

El formato 2x1 permite compartir la experiencia o extenderla, convirtiendo el autocuidado en un plan distinto este mes. Puedes saber más en Instagram: @nymphaeaspa.

Nymphaea celebra febrero con promociones especiales en masajes y faciales. Foto: Cortesía Nymphaea

Más que un spa: una evolución hacia el bienestar integral

Esta temporada especial coincide con una nueva etapa para la marca. Nymphaea presentó recientemente su nueva identidad visual, marcando una evolución en su concepto.

La palabra “spa” desaparece del nombre para dar paso a una visión más amplia del bienestar. Hoy, el espacio integra experiencias como antiestrés, reflexología y shiatsu, reforzando su enfoque en el equilibrio físico, emocional y mental.

La esencia se mantiene: atención personalizada, calidad en cada tratamiento y una atmósfera que invita a desconectar del ritmo diario.

La esencia se mantiene: atención personalizada y calidad en cada tratamiento. Foto: Cortesía Nymphaea

Entre agendas llenas y pendientes acumulados, regalar una experiencia de bienestar puede ser más significativo que cualquier objeto. A veces, el mejor gesto es simplemente detener el tiempo.

