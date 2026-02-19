El cabello crece en promedio entre 1 y 1.5 centímetros al mes, pero factores como el estrés, el daño químico, la mala alimentación o el cuidado incorrecto pueden frenar este proceso. La buena noticia es que sí puedes optimizar el crecimiento si te enfocas en la salud del cuero cabelludo y en proteger la fibra capilar.

No se trata de “acelerar mágicamente” el crecimiento, sino de crear el entorno ideal para que el cabello crezca sin debilitarse ni romperse.

El cuero cabelludo es la base del crecimiento

El cabello nace en el folículo, debajo del cuero cabelludo. Si esta zona está sana, el crecimiento será más fuerte y constante.

Estimular la circulación es clave. Puedes hacerlo con:

Masajes capilares de 3 a 5 minutos diarios.

Movimientos suaves con las yemas de los dedos.

Cepillado ligero que active la circulación.

Esto ayuda a que los nutrientes lleguen mejor al folículo.

El cabello seco es más frágil y propenso al quiebre. Foto: Freepik

Mantén el cuero cabelludo limpio

El exceso de grasa, residuos o acumulación de producto puede obstruir el folículo y afectar el crecimiento. Lavar el cabello con la frecuencia adecuada según tu tipo de cuero cabelludo permite que el folículo funcione correctamente. Un cuero cabelludo limpio crea el ambiente ideal para el crecimiento.

Leer también: Cada cuánto debes lavarte el pelo según tu tipo de cuero cabelludo

La hidratación evita el quiebre

Muchas veces el cabello parece no crecer porque se rompe antes de ganar longitud. El cabello seco es más frágil y propenso al quiebre, por lo que es importante:

Usar acondicionador regularmente.

Aplicar mascarillas hidratantes 1 vez por semana.

Utilizar aceites ligeros en medios y puntas.

Esto ayuda a conservar el largo que ya creció.

La hidratación evita el quiebre. Foto: Freepik

El masaje capilar estimula el folículo

El masaje capilar es uno de los métodos más efectivos para favorecer el crecimiento. Estimula el flujo sanguíneo y activa el folículo, lo que puede ayudar a que el cabello crezca más fuerte. Puedes hacerlo con el cuero cabelludo seco o con aceites como:

Romero.

Argán.

Ricino.

La alimentación influye directamente

El cabello necesita nutrientes para crecer. La falta de vitaminas puede debilitar el folículo. Los más importantes son:

Proteína.

Hierro.

Biotina.

Zinc.

Omega 3.

Una alimentación balanceada favorece un crecimiento saludable.

El cabello crece de forma natural, pero su apariencia depende de qué tan bien lo cuides. Foto: Freepik

Evitar el daño es clave para ver resultados

El calor excesivo, los procesos químicos y el mal manejo debilitan la fibra capilar. El objetivo es evitar que el cabello se rompa. Para proteger el crecimiento de cabello:

Reduce el uso de herramientas de calor.

Usa protector térmico.

Evita peinados muy tensos.

Desenreda con cuidado.

El cabello crece de forma natural, pero su apariencia depende de qué tan bien lo cuides. Un cuero cabelludo sano, buena hidratación y hábitos adecuados permiten que crezca más fuerte, brillante y resistente. No se trata solo de que crezca más rápido, sino de que crezca mejor.

Leer también: Qué hace el minoxidil ante la alopecia o caída de cabello en mujeres

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters