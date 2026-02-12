Cumplir 30 no significa renunciar a la versatilidad, pero sí entender que el cabello empieza a comportarse distinto. La textura cambia, el volumen puede disminuir y las facciones se vuelven más marcadas. En este contexto, el corte adecuado se convierte en un gran aliado para rejuvenecer el rostro de forma natural.

Y hay uno que se repite una y otra vez entre estilistas y expertos.

El long bob: el favorito para rejuvenecer

El long bob, también conocido como lob, es uno de los cortes más recomendados después de los 30 por una razón clara: equilibra el rostro y aporta movimiento sin endurecer las facciones. Su longitud, que suele ir entre la clavícula y los hombros, estiliza el cuello y define el contorno facial.

A diferencia de los cortes demasiado largos, que pueden “jalar” el rostro hacia abajo, el long bob da estructura sin restar ligereza.

Leer también: Cortes de cabello que afinan el rostro sin maquillaje

Por qué funciona tan bien después de los 30

Este corte rejuvenece porque enmarca el rostro a la altura correcta, suaviza líneas de expresión y aporta volumen en puntos estratégicos. Además, es fácil de peinar y se adapta a diferentes tipos de cabello, desde lacio hasta ondulado.

Otra ventaja es su versatilidad: puede llevarse con capas sutiles, puntas desfiladas o raya al centro, lo que permite ajustarlo a la forma del rostro y al estilo personal.

El long bob no busca transformar, sino refrescar. Y justo ahí está su poder. Foto: Instagram @ichamlesalon

Cómo llevarlo para un efecto más joven

Para potenciar su efecto rejuvenecedor, los expertos recomiendan evitar líneas demasiado rectas. Un acabado ligeramente desenfadado, con movimiento natural, suele favorecer más. También es clave cuidar la salud del cabello: brillo y textura hacen tanta diferencia como el corte en sí.

El long bob no busca transformar, sino refrescar. Y justo ahí está su poder.

Leer también: Dormir con el cabello mojado: el hábito que arruina tu melena

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters