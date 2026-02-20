El cabello es parte importante en nuestra imagen, se tiñe, se peina y se corta. Hacemos y deshacemos con él tanto como se pueda.

Sin embargo, esto puede traer consecuencias, pues pasa por varias transformaciones, hasta al punto de debilitarse o dañarse. Luego, para repararlo utilizamos un sinfín de productos especiales, como los aceites o las mascarillas.

De acuerdo con Garnier, el shampoo clarificante funciona como un detox para el cabello y es un “poderoso lavado”. Le da un respiro necesario al pelo del exceso de artículos de cuidado que le ponemos y le devolverá su brillo saludable.

¿Para qué sirve el shampoo clarificante?

El shampoo clarificante elimina desde la raíz la acumulación de productos de cuidado capilar, residuos ambientales, exceso de grasa, suciedad e impurezas. Si bien su principal función es brindarle una limpieza profunda a tu cabello, hay que tener cuidado con la frecuencia de aplicación.

Cómo aplicar el shampoo clarificante

Antes de agregar producto en tu cabello, mójalo con agua tibia para mejores resultados. Aplica la cantidad del shampoo que desees y frota para provocar espuma. Con las yemas de tus dedos, movimientos circulares y suavidad, masajea durante un minuto. Desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Enjuaga con agua tibia y, posteriormente, agrega acondicionador. Para obtener mejores resultados, al final clarifica tu cabello con agua fría para sellarlo y mantener la humectación.

Clarifica con agua fría e hidrata tu cabello para mejores resultados. Foto: Unsplash

Recomendaciones de uso

Como se explicó, este limpiador no es común, limpia a profundidad y le da nueva vida a tu cabello. Dicho esto, estilistas no recomiendan abusar del producto, todo en exceso es malo.

Para una persona con cabello seco se recomienda utilizarlo una vez al mes, siempre y cuando no se aplique tantos productos para el cuidado del cabello. Por el contrario, un cabello graso que con frecuencia aplica artículos del cuidado capilar, es mejor utilizarlo cada dos semanas.

Wella Professionals resalta que no se recomienda mucho a personas de piel sensible, debido a que algunos ingredientes pueden resecar el cuero cabelludo, sus consecuencias son una descamación o resecar. Si tienes el pelo teñido, consulta a tu experto cómo usarlo, porque algunos podrían causar una ligera decoloración no deseada.

Abusar del shampoo clarificante puede provocar una descamación o resecar el cuero cabelludo. Foto: Unsplash

