La historia del automovilismo se ha escrito en varios episodios y Regina Sirvent escribe uno de los más importantes. Si ser piloto profesional ya es un logro extraordinario, convertirse en una Barbie Role Model OOAK 2026 es entrar en un territorio simbólico, donde la representación importa tanto como la velocidad.

En un deporte históricamente dominado por hombres, la piloto mexicana no solo ha ganado terreno en la NASCAR, también ha abierto la conversación. La niña que comenzó en el karting a los 9 años, hoy es una competidora que pisa podios internacionales, y su historia es de constancia y disciplina.

A través de su muñeca role model, la deportista desea motivar a las niñas a cumplir sus sueños a través de la pasión, la inspiración y el juego.

La Barbie de Regina Sirvent es un homenaje, no un producto de venta. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Regina Sirvent y el homenaje que le rinde Barbie

Mattel toma como inspiración la trayectoria de Regina Sirvent y la convierte en una Barbie Role Model OOAK (One Of A Kind) 2026 , lo que quiere decir que sólo existe una pieza en el mundo y ya está en manos de la deportista.

La muñeca, que más que comercial es conmemorativa, hace su primera aparición pública este viernes. Y sí, tiene toda una historia que contar desde la parte creativa hasta el significado personal que le atribuye la piloto de apenas 23 años.

“El que se pueda compartir mi historia, para mí es algo increíble. Realmente lo que más quiero con esto es que ellas [las niñas] también se inspiren y vean que su sueño es posible”, declara emocionada a EL UNIVERSAL.

Esta Barbie que presenta Mattel enmarca el papel actual de las mujeres en el automovilismo que, a opinión de Regina Sirvent, es un deporte que no tiene género y que ofrece un espacio para todos:

“Yo siempre he dicho que el automovilismo no es de hombres ni de mujeres, es de pilotos. Y si tú tienes un sueño, mientras trabajes duro y realmente tengas esa dedicación para cumplirlo, no dejes que nadie más diga que no es posible”.

Actualmente, la joven participa en la NASCAR México Series, pero también fue seleccionada en el programa NASCAR Drive for Diversity durante cuatro años y en 2025 debutó en la ARCA Menards Series. Su meta es llegar a la Cup Series, máxima categoría del automovilismo de stock cars.

Hoy siente una enorme satisfacción al ser parte del programa Barbie Role Model OOAK 2026, que reconoce a mujeres con historias reales e inspiradoras. Y, por si fuera poco, también es la primera latina del año en recibir este homenaje.

Aunque considera su historia como “no perfecta”, se alegra porque puede inspirar a las niñas dentro y fuera de la pista, de la misma manera en que cuando ella era pequeña y soñaba en grande al jugar con sus muñecas.

“Yo les diría que crean en ellas mismas, que no tengan miedo a intentarlo y que lo van a lograr, eso es lo más importante. En el momento en que tú lo crees, empiezas a hacer una realidad y empiezas a trabajar conforme a ese sueño y, aunque pasen obstáculos o te caigas de repente, siempre vas a buscar levantarte por el hambre que tienes de alcanzar esa meta”, señala con una sonrisa en el rostro.

Y es que, la mayoría de las veces, los sueños empiezan jugando e imaginando.

Esta muñeca de Regina Sirvent es la muestra de que la moda y deporte dialogan con fuerza. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Estilo y deporte en la Barbie Role Model OOAK 2026 de Regina Sirvent

Barbie siempre ha sido un ícono, que transforma el juego en una experiencia que empodera, inspira y refuerza la confianza en las niñas. La edición Barbie Role Model OOAK 2026 de Regina Sirvent cuida todos estos elementos y son perceptibles al ojo.

Se trata de una muñeca con facciones humanas, adaptadas al rostro de la piloto. Los detalles de la cara, el cabello y el vestuario son meticulosos, reflejando en su totalidad su personalidad aguerrida y desafiante.

Esta muñeca única en su tipo luce un traje ignífugo (resistente al fuego), en color azul eléctrico con paneles blancos en los brazos, detalles rosas en el cuello y las mangas, así como el tradicional logo de Barbie en la parte frontal. Aquí mismo resalta un cinturón con el nombre de la piloto mexicana, dándole un toque fashionista.

El vestuario está inspirado en el mismo mono de competición que usa Regina Sirvent. Y como accesorio, suma su mismo casco con detalles florales y estrellas en tonalidades rosa, azul eléctrico, rojo y blanco.

Pero hay un elemento mucho más importante y que no aparece a simple vista: el significado que le otorga la deportista.

“Para mí, simbólicamente no solo representa lo que soy en la pista, sino lo que es fuera de la pista: la dedicación, el esfuerzo, los sacrificios y el trabajo duro que he puesto para poder llegar a donde estoy hoy, no ha sido un camino fácil”, señala.

Este día, Regina Sirvent sostiene una Barbie en sus manos; mañana, otra niña podría sostener un volante y escribir su propia historia en la pista.

