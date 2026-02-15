Cartier es una marca francesa de joyas de lujo,fundada en 1847. En la actualidad, su mercado no se concentra en aretes, anillos, collares o pulseras, también en accesorios como lentes de sol, perfumes y bolsas.

Pero uno de sus productos más característicos es la pulsera Love, cuyo diseño permite fijarla de manera permanente en la muñeca con un tortillo. Es bastante discreta, pero inconfundible por sus aplicaciones de diamantes y grabados circulares en los laterales.

¿De dónde proviene su popularidad? Hay muchas curiosidades que encierran a esta joya; así que si quieres conocer su origen, sigue leyendo.

La Love de Cartier es unisex para llevarse en pareja. Foto: Cartier

¿Cómo nació la pulsera Love de Cartier?

De acuerdo con el portal de la firma, la historia de la pulsera Love de Cartier se remonta a los años 70, cuando fue creada por Aldo Cipullo en Nueva York, Estados Unidos.

Aquel joyero la diseñó con una exquisita forma de óvalo, conformada por dos arcos de oro y pequeños círculos en los laterales del brazalete. Esta misma estructura le dio una característica única: la única manera de ponérsela y quitársela es con un pequeño tornillo.

El diseño de la pulsera fue revolucionario para su época y Cartier es consciente de ello, pues en su portal indica que llegó al mercado 40 años antes de la fecha en que fue creada. A raíz de esto, se popularizó entre las mujeres de la época, sobre todo por sus simbolismo.

Y es que la pulsera depende de un tortillo porque, al cerrarla permanentemente, “sella los sentimientos” del amor verdadero. Por esa misma razón es una joya unisex, que puede llevarse en pareja.

Otro dato curioso es que el primer diseño de la joya se presentó en color oro amarillo brillante. Hacia finales de los años 70, se lanzó con diamantes en los arcos ovalados.

Ya en los 90, la marca introdujo una versión color oro rosado y blanco. A la fecha, se contabilizan cerca de 43 modelos de la pulsera Love, y a la colección también se suman anillos y collares.

¿Cuánto cuesta la pulsera Love de Cartier?

Actualmente, esta pulsera tiene un costo que va de los $150,000 a los $250,000, dependiendo de los materiales y si incluye incrustaciones de diamantes.

Debido a su diseño original y simbólico, existen marcas indies que han replicado el brazalete Love, ofreciendo un toque fashionista pero a precio más accesible.

Así de sencillo, Cartier demostró que el lujo y la creatividad van de la mano. Y si bien fue pensada para las parejas, en estos tiempos la vemos en looks de celebridades que disfrutan llevar un accesorio único.

