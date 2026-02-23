Oficialmente la primavera entra el 20 de marzo, sin embargo, parece que se ha adelantado, así que, si no quieres esperar hasta el mes que viene para estar en tendencia, también te puedes anticipar y empezar a lucir los diseños de uñas que reinarán la próxima temporada. ¡Los tonos pastel destacan!

Diseños de uñas en tonos pastel para primavera

1. Uñas con flores

Los los tonos pastel que predominan este año son azul, amarillo, lila y verde. Se pueden hacer combinaciones entre ellos, como lila y rosa; azul y verde menta, por ejemplo. Pero, sin duda, el toque más primaveral será añadir flores en el diseño de uñas. Lucirás fresca, divertida y en temporada.

Puedes aplicar otra tendencia de temporada, las flores. Foto: Etsy

2. Manicura francesa de colores

Si te gustan los colores, pero al mismo tiempo lo clásico y aún no estás lista para salir de tu zona de confort, pero quieres verte más arriesgada y divertida, este diseño te gustará. Consiste en aplicar la técnica de manicura francesa, pero en esta ocasión, la uña básica blanca se reemplaza por puntas de colores.

Si quieres ser más creativa, puedes intentar aplicar un toque de efecto espejo para las uñas, tendrás el famoso efecto “glaseado”.

Si aún no estás lista para salir de tu zona de confort, pero quieres verte más arriesgada y divertida. El diseño french de colores es ideal para ti. Foto: SHEIN

3. Uñas con degradado

Para este diseño de uñas se recomienda utilizar los colores azul, amarillo, coral y verde, para conseguir una mejor armonía en el degradado. Los puedes mezclar o utilizar un solo color. El degrado lo puedes utilizar para cubrir todas las uñas, cubrir solo una, como la uña del dedo anular o solo las puntas. Con esta idea lucirás muy creativa y divertida.

El verde menta está entre los preferidos de este año. Foto: SHEIN

4. Aura nails

Este diseño es un degradado que por lo general solo tiene dos colores en intensidades diferentes. El color base y un segundo color, este va en la parte central de la uña y se va difuminando con el color de fondo. Al final, se consigue un degradado desde el centro entre ambos colores.

El efecto aura sigue conquistando a las amantes de la belleza. Foto: Instagram @ look8thenails

5. Manicura "polka dots"

Las uñas con diseño "polka dot" (o de lunares) siguen entre las tendencias favoritas. Esta primavera, no dudes en llevar un diseño de uñas en tonos pastel con estos puntitos tan elegantes como chic. Inspírate en esta creación en dos tonos de rosa.

Añade lunares en tono metalizado. Foto: Instagram @simlynail

