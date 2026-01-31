Las uñas con estrellas están en todas partes: pasarelas, redes sociales y manos de celebridades e influencers. Lejos de ser un guiño infantil, este nail art se consolida como una de las tendencias más fuertes de 2026 gracias a su versatilidad y capacidad de adaptarse a cualquier estilo.

El encanto de las estrellas radica en su simbolismo —luz, energía, deseo—y en cómo transforma una manicura en un statement visual sin esfuerzo. Estos estilos son ideales para lucir tus manos en el mes de febrero.

Cómo llevar las uñas con diseño de estrellas

Minimalistas

Estrellas pequeñas en tonos blancos, plateados o negros sobre bases nude, lechosas o transparentes. Ideales para quienes quieren un detalle delicado, pero con intención. Añadir el clásico trazo de la manicura francesa las hará verse más elegantes.

Uñas minimalistas, las favoritas de muchas. Foto: Instagram @conni.nailsart

Celestial glam

Para las amantes de los tonos metálicos, las estrellas doradas o plateadas sobre esmaltes brillosos a tono son una gran opción. Los acabados cat eye (ojo de gato) están en tendencia y son perfectos para lograr este tipo de manicuras. Un look nocturno que elevará cualquier outfit.

Uñas que elevan cualquier outfit. Foto: Instagram @daira_nails

Estrellas maximalistas

Diseños cargados con múltiples estrellas, constelaciones, brillos y relieves en 3D. Perfectas para quienes ven las uñas como un accesorio más. Puedes añadir algunos detalles en 3D, si ya te aburre el minimalismo.

En 3D, con relieve. Foto: Instagram @makeup_nails_liastudio

Azul oscuro

Lleva el cielo a tus manos con una divertida versión de color azul. La clásica manicura francesa se reinventa con estrellas en un tono llamativo en un par de uñas. La base nude mantiene el equilibrio entre color, largo y diseño.

El clásico french pero reinventado. Foto: Instagram @luxury.nailsok

Colores que mejor funcionan con este diseño

Aunque las estrellas se adaptan a casi cualquier tono, estas combinaciones dominan la tendencia:

Blanco + estrellas plateadas

Negro + estrellas doradas

Azul profundo + detalles metálicos

Bases perladas o “milky” con micro estrellas

Más allá de la estética, las uñas con estrellas conectan con una tendencia más grande: usar el nail art como una extensión de la personalidad. Ya no se trata solo de color, sino de contar algo a través del diseño. Este 2026, llevar estrellas en las uñas no es solo una moda: es una forma de brillar.

