Si algo nos ha enseñado la belleza en los últimos años es que las uñas dejaron de ser un simple complemento para convertirse en una extensión del estilo personal. En 2026, las tendencias apuestan por una paleta equilibrada entre elegancia atemporal, naturalidad y pequeños gestos de audacia, pensados para adaptarse tanto al día a día como a ocasiones especiales.

Los colores de uñas que dominarán este año reflejan un cambio claro: menos estridencia, más intención. Tonos suaves, acabados pulidos y matices profundos que elevan cualquier manicura sin necesidad de diseños complejos. El protagonismo está en los colores que funcionan como un fondo elegante. Las uñas se llevan limpias, bien cuidadas y con esmaltes que aportan presencia sin robar atención.

Blanco “Cloud nails”

El blanco vuelve con fuerza en 2026, impulsado por el color del año de Pantone, Cloud Dancer, un blanco sereno y equilibrado que funciona tanto en manicuras minimalistas como en diseños ligeros y limpios. Este tono es perfecto para quienes buscan un acabado pulido, versátil y atemporal. Los efectos con brillo sutil, como glaseado o perlado, siguen en auge.

El blanco regresa como el nuevo neutro elegante para un manicure limpio y atemporal. Foto: Instagram: @_.daliainzunza99

Rojo vibrante

El rojo vuelve a ser protagonista en una versión intensa y elegante que mezcla confianza y sofisticación. Su presencia en las pasarelas confirma que este clásico no pierde fuerza y seguirá marcando tendencia en 2026.

Un clásico que se reinventa con intensidad y elegancia para dominar el 2026. Foto: Instagram @dreamnails.ags

Rosa claro: del traslúcido al pastel

Los tonos pastel —como el rosa suave y el lavanda claro— se consolidan como tendencias destacadas. Representan delicadeza, calma y feminidad, ideales para quienes prefieren un look sutil pero actual. El rosa traslúcido sigue siendo uno de los favoritos para lucir manicuras naturales.

Tonos suaves que aportan frescura, feminidad y un aire delicado al manicure. Foto: Instagram @elcortedelsuroficial

Amarillo pálido

Junto a los pasteles, el amarillo en su versión más clara aporta luz y frescura a cualquier manicura. Si bien puede parecer audaz, su tono suave lo convierte en opción versátil para looks modernos. Aunque no tiene el mismo auge del año pasado, en su versión "amarillo mantequilla", los amarillos claros siguen disfrutando de la preferencia de muchas.

Una apuesta sutil y luminosa que aporta modernidad sin ser estridente. Foto: Instagram @pielmorenaburgos

Uñas tonos tierra

Los tonos tierra, desde el bronce profundo hasta el marrón chocolate, ofrecen una alternativa elegante a los clásicos neutros. Su calidez funciona especialmente bien en temporadas frías y combina con gran variedad de colores de prendas de vestir.

Colores cálidos que elevan el manicure con un efecto sofisticado y natural. Foto: Instagram @mangonails.cl

Azul grisáceo

Los tonos inspirados en el denim o el gris-azulado combinan lo sobrio con lo moderno. Estos colores reflejan una estética minimalista y funcional, perfecta para quienes buscan estilo sin estridencia.

El tono moderno que equilibra sobriedad y estilo para un look contemporáneo. Foto: Instagram @jennynails.ar

Oscuros sofisticados

Los colores profundos como el borgoña intenso o el negro con alto brillo continúan siendo apuestas seguras para quienes buscan sofisticación con carácter. Estos tonos funcionan igual de bien de día como de noche.

Elegancia oscura y atemporal para uñas con carácter y presencia. Foto: Instagram @mc_studios3

En 2026, la manicura se siente menos sobrecargada y más pensada, enfocándose en la calidad del color y el acabado sobre la complejidad del diseño. Es una tendencia que celebra la belleza simple, prestando atención a cómo los colores pueden influir en tu presencia y estilo diario.

