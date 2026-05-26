El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el exvicefiscal general sinaloense Dámaso Castro, y el exjefe de la Policía de Investigación (PDI), Marco Antonio Almanza, comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En dichas comparecencias, a causa de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios de esta entidad por presunta relación con el crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, destacaron las siguientes frases:

"Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca": Rocha Moya

"Creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia": Rubén Rocha Moya

"Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo": Inzunza

"No tengo nada que ver con eso, vamos a esperar la integración de la carpeta"

Lee también Aseguran 256 mil litros de huachicol en Veracruz; detienen a 12 y FGR investiga

En el caso de Castro, al salir de la oficina de la Fiscalía en Culiacán comentó tener confianza en las instituciones. Por su parte, Almanza dijo que no existe algún motivo para entregarse a las autoridades estadounidenses ni fungir como testigo protegido, debido a que tiene una carrera y la "conciencia tranquila".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc