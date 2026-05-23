Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció diferentes citatorios a funcionarios de Chihuahua y Sinaloa, el abogado penalista Jorge Nader Kuri aclaró que es parte de las investigaciones correspondientes, no que sean arrestados, encontrados culpables ni sentenciados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales agregó que las personas citadas ante el Ministerio Público, entre ellas la gobernadora chihuahuense, Maru Campos, y el gobernador con licencia sinaloense, Rubén Rocha Moya, acuden en calidad de testigos.

"En ambos casos (Chihuahua y Sinaloa) se giraron citatorios para quienes pueden, mediante entrevistas, dar información útil e integrarla a las investigaciones en curso. La Fiscalía está agotando todas las diligencias para tomar una decisión al final", explica.

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Agregó que dicha acción no quiere decir que se esté procediendo contra esta mandataria estatal ni en contra de los 10 acusados por del Departamento de Justicia de Estados Unidos. "Simplemente los está llamando para ver qué información tienen", reafirmó.

Nader Kuri considera que ambos casos, con referencia a la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua y posibles nexos con el crimen organizado, se tienen que investigar.

"Lo que el Ministerio Público tiene es 'notitia criminis' (comunicación de un presunto crimen) y lo que tiene que hacer, porque esa es su obligación constitucional, es esclarecerlo, determinar si existe o no un delito. No está nada dicho todavía", concluyó.

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Citatorios de la FGR

La mañana de este sábado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibió el citatorio con la finalidad de comparecer ante la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.

"Aquí estoy, por supuesto, dando la cara. ¿A Rubén Rocha (Moya) no se le ha pedido comparecer, verdad?", contestó. Más tarde, en su cuenta de X, calificó lo anterior como "persecusión política". "Seguiré dando la cara y la lucha por tu familia, Chihuahua, el país y la libertad", declaró.

Por su parte, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que recibió su citatorio, pero no especificó día ni hora. "Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación: Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. La verdad habrá de prevalecer", dijo.

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A lo dicho por el senador Enrique Inzunza en redes sociales, al que igual fue citado y acerca de que "seré abogado de mí mismo", Jorge Nader Kuri piensa que se está adelantando al proceso. "Está citado como testigo y no necesita defensor ni defenderse", expresó.

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