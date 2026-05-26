Nación | 26-05-26 | 15:29 | Actualizada | 26-05-26 | 15:45 |

Diputados locales de Chihuahua de presentaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la gobernadora .

Lo anterior debido a la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quienes fallecieron el pasado 19 de abril, después de un operativo hecho por las autoridades locales con el fin de desmantelar un laboratorio de drogas.

Los diputados locales que firman la solicitud, son:

  • Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo
  • Magdalena Rentería Pérez
  • Leticia Ortega Maynez
  • Óscar Daniel Avitia Arellanes
  • Elizabeth Guzmán Argueta
  • María Antonieta Pérez Reyes
  • Brenda Francisca Ríos Prieto
  • Pedro Torres Estrada
  • Edith Palma Ontiveros
  • Herminia Gómez Carrasco
  • Jael Argüelles Díaz

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El pasado 12 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a los legisladores locales morenistas, que promovieran el juicio político en contra de la mandataria estatal por la intervención de los agentes extranjeros en la entidad.

Cuatro días después, el 16 de mayo, Morena organizó una marcha en contra de Campos, acusándola de atentar contra la soberanía nacional al permitir que los agentes de Estados Unidos participaran en el operativo antidrogas.

Diputados de Morena en Chihuahua presentan solicitud de juicio político contra Maru Campos (26/05/2026). Foto: Especial
Diputados de Morena en Chihuahua presentan solicitud de juicio político contra Maru Campos (26/05/2026). Foto: Especial

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dft/bmc

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