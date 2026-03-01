Febrero está por terminar y empieza marzo, un mes que no sólo nos brinda los encantos de la primavera, sino que nos ofrece la oportunidad de comenzar un nuevo ciclo con un cambio de imagen.

Pero no se trata de ir al salón de belleza cualquier día, sino de tomar como referencia el calendario lunar para obtener ciertos beneficios como un crecimiento rápido o favorecer la aplicación de tratamientos capilares.

Si quieres hacerte un cambio de look, te decimos cuáles son las fechas claves para obtener un resultado de impacto.

La energía de la Luna puede ayudar a darle una apariencia nueva a tu cabello. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los mejores días de marzo 2026 para cortarse el cabello?

De acuerdo con Mia Astral, influencer y astróloga, la Luna Llena en Virgo (que ocurrirá en marzo) significa nuevas oportunidades, un buen momento para dejar ir el pasado y la ocasión ideal para recibir con los brazos abiertos el comienzo de un ciclo.

Muchas personas optan por cambiar su apariencia al comenzar un nuevo mes, no sólo desde la modificación de hábitos como hacer ejercicio diariamente, sino al probar un color de tinte o corte que les daba miedo.

Por lo anterior, si buscar comenzar marzo con un cambio de look sutil, Mia Astral recomienda realizarlo el 3 de marzo, justo cuando ocurrirá la Luna Llena.

Pero si quieres cortarlo para que crezca rápido, por ejemplo al tener mucha orzuela o resequedad en las puntas, la experta recomienda cortar el cabello el día 25, cuando ocurra la Luna Creciente.

¿Qué días de marzo 2026 no se recomienda cortar el cabello?

Siguiendo con la información de Mia Astral, no se recomienda realizar un corte de cabello durante la Luna Menguante, que ocurrirá el 11 de marzo.

Y es que durante ese periodo el cabello suele crecer lento; por lo que si el resultado no te gusta, deberás aguantarte para modificarlo.

En cambio, si quieres un corte muy estructurado y mantenerlo por más tiempo, esta fase lunar te pude ayudar a que no vayas al salón de belleza de manera frecuente.

Durante la Luna Menguante el cabello crece más lento de lo norma. Foto: Unsplash

¿Qué días de marzo 2026 ponerte tratamientos reparadores en el cabello?

¿Tienes el pelo maltratado de raíz a puntas? Entonces aprovecha la energía de la Luna Nueva para ponerte tratamientos capilares reparadores, ya sean mascarillas o ampolletas.

Dicha fase ocurrirá el 18 de marzo. Y no tienes que gastar mucho para nutrir tu cabello, sino que puedes preparar mezclas caseras con ingredientes abundantes en vitamina E, biotina y queratina, por ejemplo, aguacate, huevo, papaya, ajo y cebolla.

