El café es un producto originario de Etiopía y fue descubierto alrededor del año 1140 en la región de Kaffa, según la International Coffee Organization.

Con el paso del tiempo, su consumo se expandió en el mundo hasta llegar a México en 1795, desembarcado en el Puerto de Veracruz, donde comenzó a formar parte en la vida cotidiana, incluso para propósitos de belleza.

En la actualidad es más que una bebida para entrar en calor o ayudarnos a despertar, sino que incluso se emplea en el cabello para lavarlo y nutrirlo desde la raíz.

El café incluso sirve como exfoliante para la piel. Foto: Freepik

¿Para qué sirve lavar el cabello con café?

De acuerdo con la página oficial de L’Oréal, la cafeína puede ayudar a bloquear la acción de la dihidrotestosterona (DHT), hormona relacionada con la caída del pelo.

Además de actuar frente a la DHT, este compuesto abundante en el café estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, haciendo que los folículos reciban mejor los nutrientes que provienen de este y otros productos (mascarillas, ampolletas, etcétera).

Un estudio publicado en el International Journal of Dermatology señala que, aplicada de manera tópica, la cafeína puede favorecer el crecimiento capilar, especialmente en casos de alopecia androgenética. Esto se debe a que ayuda a prolongar la fase anágena, es decir, el periodo en el que el pelo se mantiene creciendo activamente.

Al bloquear la dihidrotestosterona, la cafeína protege los folículos pilosos y fortalece el cabello desde la raíz.

Pero vale la pena mencionar que estos beneficios se obtienen cuando se aplica directamente en el cuero cabelludo; tomar café no produce el mismo efecto.

La cafeína puede prolongar la fase de crecimiento del cabello.. Foto: Freepik

Otros beneficios de lavar el cabello con café

Más allá de la caída del cabello, los expertos de Garnier señalan que el café también puede traer beneficios en la apariencia del cabello, sobre todo cuando de manera constante en la rutina:

Más fuerza y grosor. Al estimular el cuero cabelludo con el café, el pelo puede crecer más resistente.

Brillo natural. La acidez del café ayuda a equilibrar el pH y a sellar la cutícula.

Sensación de limpieza profunda. El café utilizado como exfoliante ayuda a retirar residuos de los productos que se usan cotidianamente y deja el cuero cabelludo más limpio.

Crecimiento abundante. Al fortalecer el cabello, da la ilusión óptica de que hay más.

Si quieres obtener sus beneficios, prepara un concentrado de café negro natural, déjalo enfriar y usarlo como enjuague después del shampoo. Otra opción práctica es usar shampoo, acondicionador y tónicos que ya contengan cafeína.

¿Ya sabías que el café sirve para más que mantenerte despierto? Intégralo a tu rutina de haircare y comprueba sus beneficios.

