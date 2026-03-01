El aguacate es uno de los integrantes naturales más valorados dentro del cuidado personal gracias a su alto contenido de antioxidantes, vitaminas A, C y E, así como minerales y grasas monoinsaturadas. Estás propiedades no solo aportan beneficios a la salud, también se han asociado con mejoras en la apariencia de la piel y el cabello.

El hueso del aguacate –que muchas veces se desecha– también concentra compuestos que han despertado interés dentro de la belleza. Su contenido de antioxidantes y aceites naturales ha llevado a que se incorpore en distintos remedios caseros enfocados en cuidado de la piel y el cabello.

cómo aprovechar la semilla del aguacate.

El hueso del aguacate cuenta con antioxidantes, minerales y vitaminas C y E. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios del hueso de aguacate en la belleza?

La semilla o hueso del aguacate contiene antioxidantes, minerales y vitaminas C y E, compuestos también presentes en la pulpa del fruto. Por esta razón, se han desarrollado distintos usos caseros enfocados en el cuidado de la piel y el cabello:

Rejuvenece la piel

La vitamina C funciona para hidratar la piel, reducir manchas, reparar cicatrices y prevenir o desvanecer arrugas. El hueso del aguacate contiene dicho nutriente, por lo que sus aceites han sido incorporados en preparaciones de uso tópico:

Para conseguir una piel con menos líneas de expresión es necesario lavar, secar y rallar la semilla del aguacate, además de contar con aceite de almendras y una licuadora.

Una vez listo, se deben mezclar las ralladuras de la semilla con seis cucharadas de aceite de almendras en el vaso de la licuadora hasta obtener una solución uniforme.

Después de colar la mezcla, se obtiene un aceite que puede aplicarse en pequeñas cantidades sobre la piel, especialmente en zonas donde se busca mejorar la apariencia de líneas de expresión.

La vitamina C en la piel funciona para hidratar la piel, reducir manchas, reparar cicatrices y para prevenir o desvanecer arrugas. El hueso del aguacate contiene esta vitamina. Foto: Unsplash

Repara y aporta brillo al pelo

Cuando tu cabello presente resequedad, puedes preparar esta mascarilla casera para aportarle brillo y combatir el frizz. Necesitarás: hueso del aguacate, maicena, aceite de aguacate y agua.

Lo primero que se debe hacer es lavar la semilla. Cuando esté seca, se procede a rallarla.

Posteriormente, se hierve una taza de agua en una cacerola, integrando la ralladura. Este paso tomará entre 10 a 15 minutos o hasta que veas que el agua adoptó un tono rojizo.

Después, se agrega una cucharada de maicena y se mezcla hasta obtener una consistencia similar a un gel.

Finalmente, se añaden unas gotas de aceite de aguacate ¡y listo!, ya tienes tu mascarilla reparadora.

La semilla del aguacate hidrata tu cabello y puntas secas. Foto: Unsplash

Esta mascarilla puede aplicarse después del shampoo, dejándola actuar durante 15 minutos, aproximadamente, antes de enjuagar. S sugiere aplicar una vez por semana.

