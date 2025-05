En el universo del skincare hay muchos productos por escoger para atender cada necesidad, desde la deshidratación hasta las líneas de expresión. Cada vez más, a las personas les interesa cuidar la piel con productos e ingredientes de calidad.

En una rutina básica se necesitan cosméticos como limpiador, sérum (para atender algo específico), contorno de ojos, crema hidratante y protector solar. Aunque algunos se acaban más rápido que otros por su naturaleza de uso, la verdad es que el rubro de skincare tiene un espacio frecuente en la lista de compras.

¿Es posible adquirir skincare de calidad barato? En De Última reunimos 5 productos que consideramos tienen buen precio y excelente calidad.

5 productos de skincare “buenos, bonitos y baratos”

1. Gel limpiador facial de Dr. Akerman’s

El gel limpiador facial de Dr Akerman’s —usa ingredientes de origen natural— contiene extracto de caléndula, que calma e hidrata la piel. Si buscas un producto suave para hacer tu limpieza diaria prueba este producto.

Es un limpiador suave, retira sebo, suciedad y restos de maquillaje. No deja la piel tirante ni reseca. No es de los que hace mucha espuma, pero que esto no te cause duda, sí hace muy bien su trabajo. Puedes complementar con su agua micelar. Precio: $179 pesos en Farmacia San Pablo.

2. Agua micelar de Garnier

La marca de belleza Garnier ofrece un agua micelar para cada tipo de piel y también para necesidades específicas. Recientemente, probamos las que son para piel sensible, una de ellas contiene agua de rosas. Limpia muy bien la piel del rostro y el cuello, además, te sientes fresca después de su uso y con el tiempo aporta luminosidad.

El agua micelar es un producto muy noble que complementa la limpieza sin resecar.

3. Serum de The Ordinary

The Ordinary es una marca que tiene las mejores críticas por su excelencia y su relación precio-calidad. El sérum Ácido Hialurónico 2% + B5 fue reconocido como el “mejor sérum” por la revista Allure en los recientes Reader’s Choice 2025, mediante los que valoran los productos más populares entre sus lectores. Destacan que contiene varios tipos de ácido hialurónico, además de provitamina B5 y ceramidas, lo cual lo convierte en un poderoso hidratante.

Los productos de The Ordinary se pueden conseguir en Sephora México y en Amazon México.

4. Protector solar UV Defender de L’Oréal Paris

Estamos obsesionadas con el protector solar UV Defender de L’Oréal Paris. ¿Cuál? El que dice “fluido invisible” (hemos probado la versión sin color), se siente muy bien al aplicarlo, incluso si tienes la piel mixta o grasa. Lo aplicas con facilidad y tiene un toque seco, realmente. Su factor de protección solar es 50 y contiene ácido hialurónico para hidratar. Huele delicioso y no deja manchas blancas.

Te recomendamos comparar precios cada vez que lo vayas a reponer porque, en algunas ocasiones, hay tiendas que lo presentan con muy buena oferta.

5. Vaselina

La vaselina original es un producto económico que puede aportar muchos beneficios a la piel, como hidratar y reparar. Se puede usar en la rutina de skincare en la noche en momentos en los que notamos mucha resequedad, incluso hay quienes la utilizan como contorno de ojos y también en los labios agrietados (aunque hay presentaciones de la marca específicas para labios que son muy buenos).

En zonas como codos y talones, que suelen sentirse ásperas cuando las descuidamos, se puede aplicar para una reparación rápida.

Si tienes alguna condición de la piel que te incomoda y preocupa, acude a una consulta dermatológica.

