Aplicar vaselina en la cara antes de dormir es una práctica que ha ganado popularidad, sobre todo, dentro del cuidado personal diario. Este producto tiene la capacidad de crear una barrera protectora y reparadora sobre la piel.

¿Qué beneficios ofrece? En De Última te decimos cómo integrar dicho producto a tu rutina y qué ventajas ofrece.

¿Qué hace la vaselina en la piel?

La vaselina es un derivado del petróleo, purificado y sometido a procedimientos que eliminan las impurezas para hacerlo seguro en aplicaciones cosméticas.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, se trata de una sustancia aceitosa utilizada para tratar y prevenir la resequedad, así como para proteger heridas menores.

Aunque su función principal es oclusiva, es decir, forma una capa sobre la piel que evita la pérdida de agua sin obstruir los poros.

Dicho producto es hipoalergénico y no tiene fragancia ni color, lo que lo convierte en una opción segura para pieles sensibles. Y pese a que no tapa los poros, puede no ser apto para quienes tienen acné o piel grasa.

¿Cuáles son los beneficios de dormir con vaselina en la cara?

Usar vaselina en el rostro antes de dormir incrementa sus efectos debido a que, durante la noche, la piel entra en un proceso de reparación celular activo.

Por lo anterior, estos son los beneficios que puede producir:

Retiene la hidratación : mantiene los ingredientes humectantes en la piel.

: mantiene los ingredientes humectantes en la piel. Repara la barrera cutánea : promueve la regeneración epidérmica.

: promueve la regeneración epidérmica. Previene la pérdida de agua : útil en climas secos o fríos.

: útil en climas secos o fríos. Reduce la apariencia de arrugas finas : suaviza visiblemente la líneas de expresión en la piel.

: suaviza visiblemente la líneas de expresión en la piel. Calma la piel: después de tratamientos estéticos, se puede utilizar para aliviar el cutis, siempre y cuando sea recomendada por un profesional.

¿Cómo usar vaselina en la cara correctamente?

Para aprovechar los beneficios de la vaselina es importante que, antes de aplicarla, el rostro se encuentre completamente limpio para evitar que se “encapsule” suciedad o bacterias debajo del producto.

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, se debe de aplicar sobre la piel húmeda o previamente hidratada, ya que no hidrata por sí misma... solo sella la humedad existente.

Asimismo, se debe utilizar una cantidad pequeña, especialmente en áreas propensas a resequedad (como el contorno de ojos o mejillas). Ello también sirve para que zonas con acné activo o piel grasa no adquieran una sensación oleosa.

Finalmente, recuerda no aplicarla sobre heridas profundas o infectadas sin supervisión médica.

Ponerse vaselina en la cara es una buena idea para mejorar la rutina nocturna, especialmente, en quienes tienen piel seca, sensible o expuesta a factores ambientales agresivos.

La recomendación es preguntar a un profesional sobre su compatibilidad en la pie. Recuerda que en los labios, las mejillas y la frente su uso es seguro; mientras que en el contorno de ojos y en la nariz no debe tener contacto.

