En el mundo del cuidado de la piel, las máscaras de luz LED se han convertido en uno de los tratamientos más populares tanto en clínicas estéticas como en el hogar.

Este dispositivo promete grandes beneficios sin intervenciones invasivas y que sirven para tratar diversos problemas cutáneos. Hoy en De Última te decimos para qué sirven y cuáles son sus ventajas.

¿Cómo funcionan las máscaras de luz LED?

Las máscaras de luz LED son instrumentos para la fototerapia facial, tratamiento no invasivo que utiliza emisores de luz de distintos colores y niveles para actuar sobre la piel.

A diferencia de la terapia con láser o luz pulsada, estos dispositivos no generan calor ni daño en el tejido cutáneo.

De acuerdo con la Revista de Dermatología Clínica y Estética, funcionan mediante la emisión de longitudes de onda específicas, mismas que penetran en la piel y estimulan la regeneración celular, la producción de colágeno o la reducción de la inflamación.

Las máscaras de luz LED emiten luces de distintos colores y niveles en la piel. Foto: Freepik

¿Para qué sirven las máscaras de luz LED?

Según un artículo publicado en la Revista Médica Británica, la principal ventaja de las máscaras de luz LED es su capacidad para tratar afecciones cutáneas sin dolor, por ejemplo:

Arrugas y líneas de expresión : La luz roja y la infrarroja estimulan los fibroblastos, que aumentan la producción de colágeno y elastina; de esta manera, mejoran la firmeza y elasticidad de la piel.

: La luz roja y la infrarroja estimulan los fibroblastos, que aumentan la producción de colágeno y elastina; de esta manera, mejoran la firmeza y elasticidad de la piel. Acné : La luz azul combate bacterias como la propionibacterium acnes, responsables de los brotes.

: La luz azul combate bacterias como la propionibacterium acnes, responsables de los brotes. Manchas y tono desigual : La luz verde actúa sobre la melanina, reduciendo pigmentaciones.

: La luz verde actúa sobre la melanina, reduciendo pigmentaciones. Desinflamar y calmar : La luz azul también es ideal para pieles sensibles, con rosácea o irritadas.

: La luz azul también es ideal para pieles sensibles, con rosácea o irritadas. Cicatrización: Finalmente, la luz roja y azul favorece la regeneración tisular, lo que resulta útil después de procedimientos dermatológicos o lesiones leves.

¿Cómo se utilizan las máscaras de luz LED?

Las máscaras de luz LED están disponibles en clínicas dermatológicas, centros de estética o para uso doméstico, con modelos que cubren el rostro y otros que se expanden al cuello y escote.

Al utilizarlas en casa, es importante tomar las siguientes precauciones:

Duración y frecuencia : Se sugiere una duración de 10 o 20 minutos por sesión; la frecuencia es de 3 a 5 veces por semana, dependiendo del objetivo.

: Se sugiere una duración de 10 o 20 minutos por sesión; la frecuencia es de 3 a 5 veces por semana, dependiendo del objetivo. Piel limpia : Se deben colocar sobre la piel limpia y seca, sin maquillaje ni restos de otros productos.

: Se deben colocar sobre la piel limpia y seca, sin maquillaje ni restos de otros productos. Protección ocular : Algunas luces requieren el uso de gafas para proteger los ojos; revisa el manual o acércate a un especialista para no dañar la vista.

: Algunas luces requieren el uso de gafas para proteger los ojos; revisa el manual o acércate a un especialista para no dañar la vista. Constancia : Como en varios tratamientos estéticos, para ver resultados se necesita constancia. En promedio, tardan en hacer efecto dentro de 4 a 6 semanas.

: Como en varios tratamientos estéticos, para ver resultados se necesita constancia. En promedio, tardan en hacer efecto dentro de 4 a 6 semanas. Supervisión médica: En caso de tener patologías cutáneas o estar bajo tratamiento, consulta a un dermatólogo si puedes usar las máscaras de luz LED.

Importante: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte sobre la compra de máscaras de luz LED no certificadas. No ofrecen los mismos beneficios que un dispositivo original y su uso no es seguro.

Las máscaras de luz LED se utilizan dentro de la fototerapia facial no invasiva. Foto: Freepik

Como podrás ver, las máscaras faciales de luz LED son un gran avance en la dermatología y el autocuidado. Pero recuerda que la información que aquí te hemos presentado es con fines educativos y no una recomendación de uso.

