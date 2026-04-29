Dr Simi crea épico trend junto a Oliver Tree; video se viraliza en TikTok

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Tras protagonizar uno de los momentos más virales en Supernova Génesis, al acompañar al influencer Aaron Mercury en su espectacular entrada; el productor estadounidense continúa causando sensación en redes sociales.

Por medio de TikTok, el también cantante compartió un trend bailando junto al , desatando la euforia de sus seguidores mexicanos, quienes rápidamente volvieron viral el épico momento.

Leer también:

Dr. Simi. Foto: Redes Sociales
Dr. Simi. Foto: Redes Sociales

Dr Simi crea épico trend junto a Oliver Tree

Al ritmo de “Miss You”, el Dr. Simi apareció junto a Tree en las calles de la CDMX para lanzar un nuevo trend con un baile épico.

El productor se proclamó fan del Dr. Simi al escribir al pie del video: “Por fin conocí a mi ídolo, el Dr. Simi!”. Ganándose con este gesto la simpatía de los mexicanos.

Asimismo, uno de los detalles que llamó la atención entre los fans del Dr. Simi fue su cambio de look, pues en esta ocasión cambió su bata por un atuendo más urbano con sudadera negra, audífonos y unos llamativos tenis.

Leer también:

@olivertree

¡Por fin conocí a mi ídolo, el Dr. Simi!

♬ original sound - Oliver Tree

La respuesta de los internautas fue muy positiva, ya que aseguraron que esta colaboración nunca la esperaron:

  • “Una vez más, México ganándole a la IA”
  • “Aaron Mercury haciendo viral a Oliver Tree y Oliver Tree haciendo viral al Dr. Simi”
  • “Amamos al Dr. Simi”
  • “Esto es épico”
  • “El Dr. Simi anda en todo”
  • “Dr. Simi derrotó a la IA con este trend”

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dcs

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