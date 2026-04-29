¿Estarán abiertos los bancos el 1 de mayo por el Día del Trabajo?; esto se sabe

El próximo viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo en México, una fecha para reflexionar sobre los derechos humanos que garantizan el bienestar de la fuerza laboral.

En ese sentido, al ser una fecha establecida como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT) muchos sectores, así como las autoridades educativas, se preparan para suspender actividades.

Estos días de descanso, han generado dudas sobre la operación de los servicios bancarios, así que a continuación te diremos si estarán en servicio.

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Horario de bancos por el Día del Trabajo. Archivo El Universal

¿Habrá servicio en los bancos el próximo 1 de mayo?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 1 de mayo es considerado día inhábil para el sector financiero. En consecuencia, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y las operaciones presenciales se reanudarán hasta el lunes 4 de mayo, a excepción de las empresas que laboran los sábados.

Por este motivo, si necesitas realizar algún trámite u operación, se recomienda tomar precauciones y acudir con anticipación a la entidad bancaria de tu preferencia.

Cabe mencionar que los cajeros automáticos, así como los servicios de banca electrónica se encuentran disponibles todo el año las 24 horas del día.

Recuerda: el próximo viernes 1 de mayo los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán operaciones al público.



Toma precauciones y realiza tus trámites con anticipación.



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