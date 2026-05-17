Los jeans y las prendas negras son un básico en el clóset, pero al mismo tiempo las más complicadas de lavar debido a los cuidados y distintos métodos de lavado que se deben considerar para que no se decoloren.

Si sueles vestir jean negros con frecuencia y notas que pierden su intensidad oscura, en De Última te diremos cómo puedes lavarlos para evitar que pierdan su color.

Los jeans negros pueden conservar su color si se lavan de la manera correcta. Foto: Unsplash

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¿Por qué la ropa se despigmenta?

Según Drycleaning & Laundry Institute International, las razones para que una prenda pierda su pigmento original son varias, pero los causantes son dos: el consumidor y el fabricante.

En algunos casos los fabricantes utilizan tintes que no resisten a los detergentes ni al agua, por lo que la ropa puede decolorarse en una sola lavada, ciertas partes de la pieza o una despigmentación general.

De igual manera, nosotros también somos responsables de cuidar nuestra indumentaria. Seguir las instrucciones de lavado, no secarla directamente al sol o evitar el contacto con los perfumes en la ropa son algunos factores que se deben cumplir.

Los pigmentos que son más propensos a desteñirse son:

Rosa

Rojo

Azul

Negro

Para que tus jeans negros se conserven mejor, se recomienda seguir las instrucciones de lavado de su etiqueta. Foto: Unsplash

¿Cómo lavar jeans negros para que no pierdan su color?

Para evitar que los jeans negros pierdan la intensidad de su color original se recomienda:

Lava los jeans negros con colores similares

La principal recomendación para que la ropa no pierda su color o evitar que se manche es seleccionar otras prendas de colores similares antes de iniciar el proceso de lavado.

Elige la temperatura correcta del agua

Cada prenda tiene una etiqueta con instrucciones para lavarla correctamente, por lo que se debe lavar con agua fría si así se indica.

Drycleaning & Laundry Institute International, asegura que las etiquetas que señalan separar por colores similares, lavar por separado o enjuagar en agua fría están en las prendas que son más propensas a decolorarse.

Ajusta el ciclo de la lavadora correcto

En ocasiones, el ciclo de la lavadora también viene sugerido en las etiquetas de la ropa. En el caso de los jeans negros, se recomienda utilizar un ciclo delicado para evitar la fricción de los pantalones, ya que influye en la pérdida del color con cada lavada.

Lava los jeans volteados

Cloralex recomienda lavar los jeans volteados, en caso de no configurar la lavadora en ciclo delicado. De este modo, la fricción del jean volteado no cambiará su pigmento intenso, por lo que no tendrás que preocuparte.

Usa detergentes específicos

Es mejor escoger un detergente especial para cada necesidad, y los jeans negros no son al excepción. La mejor opción es comprar uno apto para las prendas oscuras que conserven el color y protejan la tela.

Seca los jeans al aire libre

La mejor manera de secado para los jeans o para cualquier prenda teñida es al aire libre. Evita la secadora, ya que es posible que el calor despigmente la tela de la ropa. De igual manera, evita la exposición al sol, pues el efecto podría ser el mismo.

Lavar los jeans voletados y con detergentes especiales conservará mejor su color negro. Foto: Unsplash

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