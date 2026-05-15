Eiza González volvió a demostrar por qué es una de las mexicanas mejor vestidas del momento. La actriz apareció con un sofisticado vestido rojo satinado que destacó por su silueta elegante, minimalista y ultra favorecedora, perfecto para una noche de glamour.

El diseño pertenece a la firma Altuzarra, del diseñador Joseph Altuzarra, reconocido por crear piezas femeninas con cortes impecables y detalles sutiles que elevan cualquier look. En esta ocasión, Eiza llevó un vestido largo en tono vino profundo con acabado satinado, una de las tendencias que más veremos este año en eventos de noche.

Eiza Gónzalez derrocha hermoso vestido rojo. Foto: Instagram @eizagonzalez

El vestido rojo de Eiza González que robó miradas

La pieza destacó por su cuello halter drapeado, que cae delicadamente alrededor del cuello y aporta movimiento en la parte superior del vestido. Además, el diseño sin mangas estilizó por completo la silueta de la actriz.

El vestido también incorporó un efecto ligeramente ceñido en la cintura que ayudó a marcar la figura, mientras que la falda larga con caída fluida agregó elegancia y sofisticación. El satín reflejaba la luz de manera sutil, logrando ese acabado luminoso y lujoso que convirtió el look en uno de los más comentados.

Vestido de Joseph Altuzarra. Foto: Instagram @eizagonzalez

Otro detalle que llamó la atención fue el tono rojo vino, una apuesta mucho más refinada y elegante que los rojos vibrantes tradicionales. Este color suele asociarse con glamour clásico y se ha convertido en favorito de las celebridades para eventos nocturnos.

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Un beauty look en tonos cálidos y ondas suaves

Para complementar el vestido, Eiza González apostó por un maquillaje en tonos cálidos y acabado natural. La piel lució luminosa y ligeramente bronceada, mientras que los ojos llevaron sombras suaves en tonos tierra con pestañas definidas que enmarcaron la mirada.

En los labios eligió un nude durazno con acabado satinado, ideal para equilibrar la intensidad del vestido sin restarle protagonismo.

Con un maquillaje muy natural, Eiza completó su look. Foto: Instagram @eizagonzalez

En cuanto al peinado, la actriz llevó el cabello suelto con ondas suaves y raya al centro, un styling effortless que aportó movimiento y un aire relajado al look. El acabado glossy de su melena hizo match perfecto con la textura satinada del vestido.

Eiza confirmó una vez más que los vestidos minimalistas, bien estructurados y en colores intensos seguirán dominando los looks de noche durante esta temporada.

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