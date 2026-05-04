En medio de la promoción de su nueva película, I Love Boosters, Eiza González dejó claro que los vestidos cortos tienen una nueva silueta protagonista. Durante su paso por el Bay Area, la actriz compartió dos looks que giran en torno a una misma idea: cortes asimétricos que estilizan y elevan cualquier diseño.

Más allá del contexto cinematográfico —con estreno programado para el 22 de mayo—, su elección de styling se convierte en referencia directa de tendencia. La asimetría no solo aparece como detalle, sino como el eje central del look.

Eiza González durante la presentación de I Love Boosters. Foto: Instagram @eizagonzalez

Vestido con escote profundo y caída irregular

En uno de los looks, Eiza lleva un vestido asimétrico corto en tonos azulados con un patrón sutil de líneas. El diseño destaca por su escote en “V” pronunciado con aplicaciones metálicas que enmarcan la parte superior, aportando un toque estructurado y moderno.

La falda, con caída asimétrica, rompe con la clásica línea recta del mini dress y añade movimiento al conjunto. El resultado es un equilibrio entre sensualidad y frescura, ideal para eventos de día o noches relajadas donde el styling habla por sí solo.

El mini dress que todas queremos esta temporada. Foto: Instagram @eizagonzalez

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El vestido de Emilio Pucci que redefine el mini dress

El segundo look, firmado por Emilio Pucci, apuesta por una estética completamente distinta, pero con el mismo lenguaje de silueta. En tonos beige y marrones, el vestido incorpora un print orgánico característico de la casa italiana.

El corte tipo slip dress con tirantes delgados se combina con una falda asimétrica que cae en diagonal, alargando visualmente la figura. Este diseño demuestra cómo la asimetría también puede funcionar en clave sofisticada, con un aire más pulido y elegante.

Vestido firmado por Emilio Pucci. Foto: Instagram @eizagonzalez

Ambos looks confirman que el vestido corto evoluciona hacia formas menos predecibles. La asimetría —ya sea en el dobladillo, el escote o la estructura— se posiciona como uno de los recursos más fuertes para darle dinamismo a prendas básicas.

Eiza González no solo adopta la tendencia, sino que la traduce en dos versiones distintas: una más atrevida y otra más refinada. El mensaje es claro: esta temporada, el mini dress se lleva con cortes inesperados.

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