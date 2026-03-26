Durante el estreno de Mike & Nick & Nick & Alice, la actriz mexicana Eiza González apareció con un vestido negro que, lejos de buscar protagonismo inmediato, construye su impacto desde los detalles. El evento marcó la presentación de su nueva película, que llegará a Hulu, y como toda estreno, funcionó como escaparate de estilo.

Pero entre distintos looks, el de Eiza destacó por su sutileza. Sin dramatismo innecesario, logró posicionarse como uno de los más sofisticados.

Eiza González apuesta por el negro absoluto en la premier de su nueva película. Foto: Instagram @eizagonzalez

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El vestido negro de encaje de Eiza González

El vestido —firmado por Carolina Herrera— apuesta por una silueta midi completamente entallada que sigue la figura con precisión. El detalle clave está en el encaje: un tejido que, lejos de sentirse romántico o clásico en exceso, aquí se vuelve estructural. Construye textura, profundidad y un juego visual que equilibra transparencia y cobertura.

El escote off-the-shoulder aporta un aire sofisticado y ligeramente sensual, mientras que el largo a media pierna refuerza esa estética pulida que remite tanto a la elegancia clásica como a códigos contemporáneos.

Un vestido de encaje reafirma el poder del negro en la alfombra roja. Foto: Instagram @eizagonzalez

El detalle que define el look de Eiza González

Para cerrar el estilismo, Eiza González eligió zapatos tipo pumps en negro. Una decisión que podría parecer obvia, pero que en realidad es clave: al mantener el mismo tono, permite que la atención se concentre en la textura del vestido y en la silueta completa.

Este tipo de calzado —afilado, limpio y sin distracciones— refuerza la narrativa del look: elegancia sin esfuerzo aparente.

Lejos de ser un recurso seguro, el vestido negro vuelve a posicionarse como una de las piezas más relevantes del momento. Pero ya no se trata solo de minimalismo. Ahora, el foco está en los materiales, en la construcción y en cómo una silueta puede hablar por sí sola.

Eiza opto por zapatillas en color negro. Foto: Instagram @eizagonzalez

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