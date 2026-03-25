Hay regresos que no necesitan anuncio oficial. Basta con un look. Y eso fue exactamente lo que hizo Miley Cyrus al volver a habitar el universo de Hannah Montana, no desde el disfraz, sino desde la moda.

A 20 años del fenómeno que marcó a toda una generación, la cantante apareció en la alfombra del especial aniversario con un estilismo que no solo apeló a la nostalgia, sino que la elevó a código fashion. No era Hannah Montana tal cual —era su versión 2026.

Miley Cyrus reinterpreta a Hannah Montana desde la alta moda. Foto: Instagram @mileycyrus

El regreso de Hannah Montana

El contexto lo hace aún más relevante: el aniversario de la serie trajo de vuelta uno de los personajes más icónicos del Disney Channel, pero también abrió la conversación sobre su impacto cultural.

Lejos de replicar el vestuario original, Miley optó por reinterpretarlo. Y ahí es donde entra el styling como narrativa: tomar los códigos Y2K —brillos, exceso, pop— y llevarlos a una versión más sofisticada.

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El vestido Rabanne de Miley Cyrus

El look giró en torno a un vestido plateado de Rabanne, específicamente una pieza de cota de malla de su colección primavera-verano 2024.

Nostalgia y diseño se encuentran en el look más comentado de Miley Cyrus. Foto: Instagram @mileycyrus

El diseño, completamente metálico, funciona casi como una armadura líquida: ligera, brillante y con movimiento. Es un guiño directo al ADN de la casa —históricamente ligada a materiales industriales—, pero también conecta perfecto con la estética exagerada de Hannah Montana.

Lo interesante está en el contraste. Miley reemplazó el styling de pasarela por una camiseta gráfica personalizada con su propio rostro como Hannah Montana, creando un look autorreferencial que mezcla ironía, nostalgia y lujo.

El resultado: mitad alta moda, mitad merch. Literalmente, the best of both worlds. Para cerrar, sumó zapatos metalizados que refuerzan la narrativa brillante del outfit y lo anclan a las tendencias actuales.

Un vestido de Rabanne basta para traer de vuelta toda una era. Foto: Instagram @mileycyrus

Cómo recrear el look de Hannah Montana

Playera gráfica + mini de lentejuelas

Una t-shirt con gráfico (idealmente de Hannah Montana o estética Y2K) combinada con una minifalda de lentejuelas logra ese equilibrio entre casual y statement. Puedes sumarle botas altas o tacones metálicos para mantener ese vibe pop-star.

Vestido brillante + layering casual

Si quieres algo más cercano al look original, apuesta por un vestido metálico o con textura brillante y llévalo sobre una camiseta básica o gráfica. Este layering rompe con lo tradicional y le da ese toque cool que evita que el outfit se sienta demasiado “arreglado”.

El look de Miley Cyrus no solo revive a Hannah Montana, también confirma algo: la nostalgia ya no es solo recuerdo, es tendencia.

Y cuando se mezcla con diseño, styling inteligente y una buena dosis de ironía, puede convertirse en uno de los momentos de moda más relevantes del momento.

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