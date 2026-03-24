La moda mexicana sigue ganando terreno global, y esta vez lo hace a través de una colaboración que pone en el centro una de sus estéticas más icónicas: el western.

Montserrat Messeguer une fuerzas con Pull&Bear para lanzar una colección que reinterpreta el estilo vaquero desde una mirada contemporánea, accesible y con una fuerte carga cultural.

Montserrat Messeguer x Pull&Bear ya está aquí. Foto: Pull&Bear

Un homenaje al western con sello mexicano

La colección toma como punto de partida el imaginario del rodeo y la estética cowboy, pero lo traduce a códigos actuales. Es una reinterpretación que mezcla tradición y modernidad.

El resultado: una propuesta que funciona tanto para quienes ya viven en su era vaquera como para quienes quieren incorporarla poco a poco.

Además, la colección incluye guiños a la Ciudad de México, reforzando su identidad local dentro de una plataforma global.

La collab vaquera que necesitas esta temporada. Foto: Pull&Bear

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Así es la nueva colección de Montserrat Messeguer

El denim es el gran protagonista, presente en distintas siluetas, lavados y combinaciones que permiten construir looks completos con personalidad.

Entre las piezas clave destacan:

Chamarras de mezclilla y ante con flecos.

Jeans bootcut y siluetas relajadas.

Camisas a cuadros con parches.

Playeras con gráficos vintage.

Accesorios como botas, cinturones, bandanas y sombreros cowboy.

La colección juega con texturas, movimiento y referencias retro, logrando una estética que se siente libre, relajada y con mucha actitud.

El western mexicano inspira la nueva colección. Foto: Pull&Bear

¿Quién es Montserrat Messeguer?

Montserrat Messeguer es una diseñadora mexicana que ha construido su identidad alrededor del universo western, inspirado en el norte del país y en la cultura vaquera.

Desde el lanzamiento de su marca en 2017, ha desarrollado una estética que mezcla tradición, artesanía y una visión contemporánea de la feminidad, posicionándose como una de las voces emergentes más interesantes de la moda nacional.

Con esta colaboración, Pull&Bear continúa apostando por diseñadores que aportan nuevas narrativas a la moda accesible.

Y en este caso, lo hace de la mano de una propuesta que no solo es tendencia, sino también identidad: una colección que demuestra que el western mexicano no es solo estética es cultura.

Denim, flecos y actitud: así es esta colección. Foto: Pull&Bear

La colección ya se encuentra disponible en boutiques Pull&Bear y en su tienda en línea, lista para quienes buscan incorporar el western mexicano a su estilo diario.

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