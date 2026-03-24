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La moda mexicana sigue ganando terreno global, y esta vez lo hace a través de una colaboración que pone en el centro una de sus estéticas más icónicas: el western.
Montserrat Messeguer une fuerzas con Pull&Bear para lanzar una colección que reinterpreta el estilo vaquero desde una mirada contemporánea, accesible y con una fuerte carga cultural.
Un homenaje al western con sello mexicano
La colección toma como punto de partida el imaginario del rodeo y la estética cowboy, pero lo traduce a códigos actuales. Es una reinterpretación que mezcla tradición y modernidad.
El resultado: una propuesta que funciona tanto para quienes ya viven en su era vaquera como para quienes quieren incorporarla poco a poco.
Además, la colección incluye guiños a la Ciudad de México, reforzando su identidad local dentro de una plataforma global.
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Así es la nueva colección de Montserrat Messeguer
El denim es el gran protagonista, presente en distintas siluetas, lavados y combinaciones que permiten construir looks completos con personalidad.
Entre las piezas clave destacan:
- Chamarras de mezclilla y ante con flecos.
- Jeans bootcut y siluetas relajadas.
- Camisas a cuadros con parches.
- Playeras con gráficos vintage.
- Accesorios como botas, cinturones, bandanas y sombreros cowboy.
La colección juega con texturas, movimiento y referencias retro, logrando una estética que se siente libre, relajada y con mucha actitud.
¿Quién es Montserrat Messeguer?
Montserrat Messeguer es una diseñadora mexicana que ha construido su identidad alrededor del universo western, inspirado en el norte del país y en la cultura vaquera.
Desde el lanzamiento de su marca en 2017, ha desarrollado una estética que mezcla tradición, artesanía y una visión contemporánea de la feminidad, posicionándose como una de las voces emergentes más interesantes de la moda nacional.
Con esta colaboración, Pull&Bear continúa apostando por diseñadores que aportan nuevas narrativas a la moda accesible.
Y en este caso, lo hace de la mano de una propuesta que no solo es tendencia, sino también identidad: una colección que demuestra que el western mexicano no es solo estética es cultura.
La colección ya se encuentra disponible en boutiques Pull&Bear y en su tienda en línea, lista para quienes buscan incorporar el western mexicano a su estilo diario.
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